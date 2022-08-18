Беженцы на литовской границе: «Теперь у моего отца проблемы со здоровьем. Мать также пострадала»

Очередной пример европейского «гостеприимства». Литва опять продолжает буквально выталкивать на белорусскую сторону изможденных беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мою семью поймала полиция. Теперь у моего отца проблемы со здоровьем. Мать также пострадала. Одно дело – применять насилие против меня и братьев, другое – против старших людей.

Политика двойных стандартов в действии. Вот он, принцип европейской демократии.