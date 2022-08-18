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Беженцы на литовской границе: «Теперь у моего отца проблемы со здоровьем. Мать также пострадала»

18 августа 2022 16:32
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Очередной пример европейского «гостеприимства». Литва опять продолжает буквально выталкивать на белорусскую сторону изможденных беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беженцы на литовской границе: «Теперь у моего отца проблемы со здоровьем. Мать также пострадала»-1

Мою семью поймала полиция. Теперь у моего отца проблемы со здоровьем. Мать также пострадала. Одно дело – применять насилие против меня и братьев, другое – против старших людей.

Политика двойных стандартов в действии. Вот он, принцип европейской демократии.  

# Беженцы # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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