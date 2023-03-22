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«Я что-то не заметил, что это легче». Лукашенко о перераспределении полномочий во власти

22 марта 2023 18:55
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Новости Беларуси. Из Великой Отечественной войны Беларусь вышла победителем, но за светлое небо пришлось заплатить страшную цену. Наш народ хорошо запомнил военные преступления, ужасы боевых лет и поступки, на которые, как оказалось, способны люди, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Слишком тяжелые последствия, слишком глубокие раны оставила «коричневая чума» на нашей земле. Сегодня шрамы прошлого близки к тому, чтобы вновь закровоточить – не все страны усвоили урок.

После мероприятия в Хатыни Президент пообщался с журналистами. О чем шла речь?

«Я что-то не заметил, что это легче». Лукашенко о перераспределении полномочий во власти-1

Все эти кампании в Беларуси пройдут впервые после принятия изменений в Основной закон государства. В 2022 году мы проголосовали «за». А реализовали ли прописанное?

«Я что-то не заметил, что это легче». Лукашенко о перераспределении полномочий во власти-4

Алена Сырова, политический обозревать СТВ:
Одной из основных задач обновленной Конституции было перераспределение полномочий. Как считаете, преуспели мы в этом? Вам легче стало?

«Я что-то не заметил, что это легче». Лукашенко о перераспределении полномочий во власти-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты не дави на больные места. Перераспределение полномочий. Я уже так по-человечески думал, знаете, полномочий – Президент там, Президент сям. Думаю, сейчас перераспределим полномочия – будет полегче. И как-то вот начало года я что-то не заметил, что это легче. Но это, наверное, инерция. Я думаю, что это время надо, чтобы полномочия, которые кто-то дополнительно получил – правительство, парламентарии, губернаторы, на местах вертикаль власти – надо время, чтобы они их начали реализовывать. Начали жить по Конституции и закону. Может быть, тогда и Президенту будет полегче. И не только мне. Но другой Президент точно уже учтет мои ошибки и недостатки. Поэтому да, полномочия перераспределили. Опять же, это люди. У нас, в России, да и в Украине. Мы славяне, мы привыкли смотреть наверх: а как там лидер скажет. Вот он скажет – мы сделаем. Это наше. А мы, вот, народ такой коллективный, соборный. От этого никуда не деться. Как бы ты эти полномочия ни перераспределял.

«Я что-то не заметил, что это легче». Лукашенко о перераспределении полномочий во власти-10

Но в нашем белорусском характере и умении мобилизоваться в сложные времена. И решения принимать мы умеем, согласитесь. Иначе не пережили бы белорусы Хатынь, не сохранили бы память и себя.

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# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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