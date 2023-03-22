«Я что-то не заметил, что это легче». Лукашенко о перераспределении полномочий во власти

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты не дави на больные места. Перераспределение полномочий. Я уже так по-человечески думал, знаете, полномочий – Президент там, Президент сям. Думаю, сейчас перераспределим полномочия – будет полегче. И как-то вот начало года я что-то не заметил, что это легче. Но это, наверное, инерция. Я думаю, что это время надо, чтобы полномочия, которые кто-то дополнительно получил – правительство, парламентарии, губернаторы, на местах вертикаль власти – надо время, чтобы они их начали реализовывать. Начали жить по Конституции и закону. Может быть, тогда и Президенту будет полегче. И не только мне. Но другой Президент точно уже учтет мои ошибки и недостатки. Поэтому да, полномочия перераспределили. Опять же, это люди. У нас, в России, да и в Украине. Мы славяне, мы привыкли смотреть наверх: а как там лидер скажет. Вот он скажет – мы сделаем. Это наше. А мы, вот, народ такой коллективный, соборный. От этого никуда не деться. Как бы ты эти полномочия ни перераспределял.