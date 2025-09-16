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В храме Рождества Пресвятой Богородицы состоялось торжественное богослужение

16 сентября 2025 13:45
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В храме Рождества Пресвятой Богородицы под Минском состоялось торжественное богослужение, приуроченное ко Дню почитания иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» – покровительницы спасателей и огнеборцев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В храме Рождества Пресвятой Богородицы состоялось торжественное богослужение-2

Божественную литургию возглавил Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Заславский Вениамин. Он обратился к участникам со словами, наполненными глубоким духовным смыслом и поддержкой. Не обошлось и без награждения лучших работников спасательного ведомства и духовенства.

В храме Рождества Пресвятой Богородицы состоялось торжественное богослужение-4

Андрей Козич, начальник управления  идеологической работы МЧС Беларуси:
В этом году Министерством по чрезвычайным ситуациям и Белорусской православной церковью был учрежден памятный знак во славу иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина». И награждены наиболее отличившиеся работники нашего Министерства и священнослужители, которые внесли значительный вклад во взаимодействие между Белорусской православной церковью и МЧС.

Собравшихся в храме глава МЧС поблагодарил за самоотверженную работу, отметив, что в 2025 году спасателям пришлось столкнуться с серьезными стихийными бедствиями. Работали и за рубежом: ликвидировали последствия тяжелого землетрясения в Мьянме. Мужественные и отважные люди ежедневно сталкиваются с ликвидацией чрезвычайных ситуаций. Зачастую это связано с рисками для их жизни. И здесь не обойтись без духовной поддержки.

# Православные в Беларуси # МЧС Беларуси # Митрополит Вениамин

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