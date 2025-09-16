В храме Рождества Пресвятой Богородицы состоялось торжественное богослужение

Божественную литургию возглавил Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Заславский Вениамин. Он обратился к участникам со словами, наполненными глубоким духовным смыслом и поддержкой. Не обошлось и без награждения лучших работников спасательного ведомства и духовенства.

Андрей Козич, начальник управления идеологической работы МЧС Беларуси:

В этом году Министерством по чрезвычайным ситуациям и Белорусской православной церковью был учрежден памятный знак во славу иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина». И награждены наиболее отличившиеся работники нашего Министерства и священнослужители, которые внесли значительный вклад во взаимодействие между Белорусской православной церковью и МЧС.

Собравшихся в храме глава МЧС поблагодарил за самоотверженную работу, отметив, что в 2025 году спасателям пришлось столкнуться с серьезными стихийными бедствиями. Работали и за рубежом: ликвидировали последствия тяжелого землетрясения в Мьянме. Мужественные и отважные люди ежедневно сталкиваются с ликвидацией чрезвычайных ситуаций. Зачастую это связано с рисками для их жизни. И здесь не обойтись без духовной поддержки.