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Как наши шины помогли выиграть гонку и чем питается экипаж – Сергей Вязович в «Рецепте настоящего белоруса»

31 марта 2025 18:24
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».

Как наши шины помогли выиграть гонку и чем питается экипаж – Сергей Вязович в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Сергей, здравствуйте!

Сергей Вязович, капитан команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Рад вас приветствовать!

Александр Осенко:
Вы на чем? На МАЗе?

Сергей Вязович:
Нет, к сожалению, сегодня нет.

Как наши шины помогли выиграть гонку и чем питается экипаж – Сергей Вязович в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
Вас называют «неутомимый гонщик».

Сергей Вязович:
Мои мысли были только, как стать пилотом команды «МАЗ-СПОРТавто».

Александр Осенко:
Во время заездов как питается экипаж?

Сергей Вязович:
Никак. Находишься на таком высоком адреналине, что про еду не думаешь.

Александр Осенко:
В пустыне, на барханах, на дюнах какие шины стоят?

Как наши шины помогли выиграть гонку и чем питается экипаж – Сергей Вязович в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Сергей Вязович:
Вынужденная была мера перехода на белорусского производителя. И произошло то, за что теперь берет гордость. Шины работают, это серийные шины, и мы на этой шине в 2023 году победили в гонке «Шелковый путь».

Александр Осенко:
«Такси» – народолюбимый фильм. 

Сергей Вязович:
Я со своей женой так познакомился, вот на ночных уличных гонках.

Как наши шины помогли выиграть гонку и чем питается экипаж – Сергей Вязович в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Александр Осенко:
Какой ценой вы там бы хотели вернуться на Дакар?

Сергей Вязович:
С гербом, с флагом, со значком «МАЗ» на капоте.

Александр Осенко:
Заслуживает уважения.

Сергей Вязович:
Да, хорошая у вас передача. Еще и покушать можно вкусно.

Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 6 апреля, на РТР-Беларусь в 10:15.

# Интервью # Автомобильные гонки # Сергей Вязович # Александр Осенко

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