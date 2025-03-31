Как наши шины помогли выиграть гонку и чем питается экипаж – Сергей Вязович в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».

Сергей Вязович: Нет, к сожалению, сегодня нет.

Александр Осенко: Вы на чем? На МАЗе?

Сергей Вязович: Никак. Находишься на таком высоком адреналине, что про еду не думаешь.

Сергей Вязович: Мои мысли были только, как стать пилотом команды «МАЗ-СПОРТавто».

Сергей Вязович:

Вынужденная была мера перехода на белорусского производителя. И произошло то, за что теперь берет гордость. Шины работают, это серийные шины, и мы на этой шине в 2023 году победили в гонке «Шелковый путь».

Александр Осенко:

«Такси» – народолюбимый фильм.

Сергей Вязович:

Я со своей женой так познакомился, вот на ночных уличных гонках.