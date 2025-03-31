Как наши шины помогли выиграть гонку и чем питается экипаж – Сергей Вязович в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Сергей, здравствуйте!
Сергей Вязович, капитан команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Рад вас приветствовать!
Александр Осенко:
Вы на чем? На МАЗе?
Сергей Вязович:
Нет, к сожалению, сегодня нет.
Александр Осенко:
Вас называют «неутомимый гонщик».
Сергей Вязович:
Мои мысли были только, как стать пилотом команды «МАЗ-СПОРТавто».
Александр Осенко:
Во время заездов как питается экипаж?
Сергей Вязович:
Никак. Находишься на таком высоком адреналине, что про еду не думаешь.
Александр Осенко:
В пустыне, на барханах, на дюнах какие шины стоят?
Сергей Вязович:
Вынужденная была мера перехода на белорусского производителя. И произошло то, за что теперь берет гордость. Шины работают, это серийные шины, и мы на этой шине в 2023 году победили в гонке «Шелковый путь».
Александр Осенко:
«Такси» – народолюбимый фильм.
Сергей Вязович:
Я со своей женой так познакомился, вот на ночных уличных гонках.
Александр Осенко:
Какой ценой вы там бы хотели вернуться на Дакар?
Сергей Вязович:
С гербом, с флагом, со значком «МАЗ» на капоте.
Александр Осенко:
Заслуживает уважения.
Сергей Вязович:
Да, хорошая у вас передача. Еще и покушать можно вкусно.
Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 6 апреля, на РТР-Беларусь в 10:15.