В теплицах разгар уборочной кампании! Узнали, как выращивают экоовощи в Гродненской области

Пока одни культуры становятся основой будущего урожая, в теплицах Гродненской области разгар уборочной кампании. Обеспечить белорусов овощами, в том числе в межсезонье и по доступным ценам. На это неоднократно обращал внимание Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свой урожай получаем постоянно. Огурцы, баклажаны, томаты и перец создают сочную палитру. Выращенные овощи – экологически чистые и качественные. Да и цены не кусаются. О тепличных условиях для витаминной продукции – Алена Жиборт.

Алеся Смирнова ухаживает за растениями на Гродненской овощной фабрике уже 12 лет. Сейчас все внимание сладким перцам. Желтые и красные плоды здесь планируют собирать во второй половине апреля. А вот огурцы уже сняли и доставили покупателю. Пришло время витаминных салатов.

Алеся Смирнова, овощевод Гродненской овощной фабрики:

Очень люблю и баклажаны, и перцы, и огурцы, и помидоры, полезные овощи. Конечно, я покупаю только у нас, в наших магазинах. Сама выращиваю, сама покупаю, сама и готовлю. Овощи соответствуют ГОСТу и всем требованиям. Для их выращивания здесь применяют минимум так называемой «химии» и все больше биотехнологий. Огород с приставкой «эко» сегодня может дать отличный урожай.

Татьяна Апоник, главный агроном Гродненской овощной фабрики:

В теплицах хорошо не только растениям, но и вредителям. Самый страшный вредитель, это красный паутинный клещ, белокрылка, поэтому мы стараемся их контролировать, именно используя биометод. Полезные энтомофаги, которые истребляют вредителей тепличных. Вот посыпано на огурцах, если присмотритесь, вот, субстрат, в котором размножаются и живут эти полезные букашечки, которые нам помогают защищать.