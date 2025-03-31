В теплицах разгар уборочной кампании! Узнали, как выращивают экоовощи в Гродненской области
Пока одни культуры становятся основой будущего урожая, в теплицах Гродненской области разгар уборочной кампании. Обеспечить белорусов овощами, в том числе в межсезонье и по доступным ценам. На это неоднократно обращал внимание Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свой урожай получаем постоянно. Огурцы, баклажаны, томаты и перец создают сочную палитру.
Выращенные овощи – экологически чистые и качественные. Да и цены не кусаются. О тепличных условиях для витаминной продукции – Алена Жиборт.
Алеся Смирнова ухаживает за растениями на Гродненской овощной фабрике уже 12 лет. Сейчас все внимание сладким перцам. Желтые и красные плоды здесь планируют собирать во второй половине апреля. А вот огурцы уже сняли и доставили покупателю. Пришло время витаминных салатов.
Алеся Смирнова, овощевод Гродненской овощной фабрики:
Очень люблю и баклажаны, и перцы, и огурцы, и помидоры, полезные овощи. Конечно, я покупаю только у нас, в наших магазинах. Сама выращиваю, сама покупаю, сама и готовлю.
Овощи соответствуют ГОСТу и всем требованиям. Для их выращивания здесь применяют минимум так называемой «химии» и все больше биотехнологий. Огород с приставкой «эко» сегодня может дать отличный урожай.
Татьяна Апоник, главный агроном Гродненской овощной фабрики:
В теплицах хорошо не только растениям, но и вредителям. Самый страшный вредитель, это красный паутинный клещ, белокрылка, поэтому мы стараемся их контролировать, именно используя биометод. Полезные энтомофаги, которые истребляют вредителей тепличных. Вот посыпано на огурцах, если присмотритесь, вот, субстрат, в котором размножаются и живут эти полезные букашечки, которые нам помогают защищать.
Огурцы в теплицах Гродненской овощной фабрики занимают 4 гектара. На трех растут короткоплодные, то, что больше по вкусу белорусу. Сеяли огурцы в конце декабря, а уже в феврале снимали пробу. Уже успели реализовать около 200 тонн. Урожай огурцов на фабрике снимают через день. На месте его не хранят. Свежие овощи сразу же отправляются потребителю.
Их приобретают торговые сети, а также комбинаты школьного питания и санатории Гродненской области. Качество продукции остается на высоком уровне. А вот стоимость заметно ниже прошлогодней. Новый порядок ценообразования на плодоовощную продукцию, в том числе на свежие огурцы, был установлен осенью 2024 года.
Подробности в видео.