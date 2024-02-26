Как много женщин среди кандидатов в депутаты? Рассказал Александр Щекович

Екатерина Забенько, СТВ: Чем в первую очередь интересовались, когда выбирали своих народных избранников – биография, достижения, может быть, личная какая-то судьба?

Единый день голосования. Он уникален тем, что впервые совмещает две электоральные кампании. Одновременно выбираем депутатов в Палату представителей и местные Советы. Эксперты из разных сфер поделятся своим мнением о деятельности народных избранников, почему важно каждому из нас прийти на участки и что мы знаем о значимых процессах, происходящих в Беларуси. Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов:

В биографии приводятся данные, чего он достиг, кто это, что у него за спиной. Семейное положение – важный фактор. Мы говорим сегодня об этом, и это очень многих людей интересует. Был ли опыт руководства, в принципе – пусть это будет общественная организация, предприятие. Потому что депутат должен владеть всеми вопросами, в том числе пониманием законов экономики. Сегодня можно прийти и что-то просить, требовать, но нужно понимать, насколько это возможно сделать и когда. Даже его выступление – умеет ли он говорить, и второе – умеет ли он слушать, не перебивая. Это очень важный аспект, на который люди всегда делают акцент.

Екатерина Забенько:

Профессиональный срез – просто интересно, в основном это учителя, врачи, может быть, рабочие, представители культуры?

Александр Щекович:

Я еще как председатель Минской городской избирательной комиссии такую небольшую статистику приведу, что 35 % Минского городского Совета депутатов – выдвигаются женщины. По депутатам Палаты представителей – это около 30 %. На первом месте кандидатов в депутаты Минского городского Совета депутатов – система такая общая: наука, образование, здравоохранение. За ними идет вторая категория – это транспорт, промышленный сектор, торговля.