Примерить на себя образы чиновников. Чему учат в «Школе молодого избирателя»?

Екатерина Забенько, СТВ: У ваших воспитанников, у школьников еще есть время для того, чтобы стать избирателями. Но они готовятся к кампании предстоящей уже сегодня, находясь на школьной скамье, как мы любим говорить. Тем не менее что они знают об электоральной кампании?

Единый день голосования. Он уникален тем, что впервые совмещает две электоральные кампании. Одновременно выбираем депутатов в Палату представителей и местные Советы. Эксперты из разных сфер поделятся своим мнением о деятельности народных избранников, почему важно каждому из нас прийти на участки и что мы знаем о значимых процессах, происходящих в Беларуси. Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Светлана Крайник, педагог-организатор ГУО «Средняя школа № 197 г. Минска имени Героев 120-й дивизии», руководитель районной Лиги молодых избирателей:

Они уже знают практически все. Конечно, они учатся каждый день. В нашем учреждении образования, я думаю, как во многих столичных школах, есть объединение по интересам для учащихся старших классов.

Екатерина Забенько:

«Школа молодого избирателя» на какой возраст рассчитана?

Светлана Крайник:

«Школа молодого избирателя», где они учатся делать осознанный выбор, основываясь на своем образовании, жизненном опыте. Имеют возможность увидеть и стать непосредственными участниками процесса.

Екатерина Забенько:

Все могут быть избирателями и депутатами, то есть примерить на себя образы разные, чиновников в том числе.

Светлана Крайник:

Конечно. Почувствовать себя тем человеком, кого они хотели бы видеть во главе того же избирательного округа. Конечно, мы проводим акции и мероприятия, которые направлены на политическую осведомленность наших учащихся. Каждый из них на выходе из школы становится полноправным гражданином, который имеет право голоса. Для того чтобы не ошибиться в своем выборе, они учатся.