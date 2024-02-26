Примерить на себя образы чиновников. Чему учат в «Школе молодого избирателя»?

Единый день голосования. Он уникален тем, что впервые совмещает две электоральные кампании. Одновременно выбираем депутатов в Палату представителей и местные Советы. Эксперты из разных сфер поделятся своим мнением о деятельности народных избранников, почему важно каждому из нас прийти на участки и что мы знаем о значимых процессах, происходящих в Беларуси. Обо всем этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
У ваших воспитанников, у школьников еще есть время для того, чтобы стать избирателями. Но они готовятся к кампании предстоящей уже сегодня, находясь на школьной скамье, как мы любим говорить. Тем не менее что они знают об электоральной кампании?
Светлана Крайник, педагог-организатор ГУО «Средняя школа № 197 г. Минска имени Героев 120-й дивизии», руководитель районной Лиги молодых избирателей:
Они уже знают практически все. Конечно, они учатся каждый день. В нашем учреждении образования, я думаю, как во многих столичных школах, есть объединение по интересам для учащихся старших классов.
Екатерина Забенько:
«Школа молодого избирателя» на какой возраст рассчитана?
Светлана Крайник:
«Школа молодого избирателя», где они учатся делать осознанный выбор, основываясь на своем образовании, жизненном опыте. Имеют возможность увидеть и стать непосредственными участниками процесса.
Екатерина Забенько:
Все могут быть избирателями и депутатами, то есть примерить на себя образы разные, чиновников в том числе.
Светлана Крайник:
Конечно. Почувствовать себя тем человеком, кого они хотели бы видеть во главе того же избирательного округа. Конечно, мы проводим акции и мероприятия, которые направлены на политическую осведомленность наших учащихся. Каждый из них на выходе из школы становится полноправным гражданином, который имеет право голоса. Для того чтобы не ошибиться в своем выборе, они учатся.
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