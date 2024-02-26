Есть страны, которые ждут победы не Украины. Кто хочет выстраивать отношения с Россией?

Виктория Федосова, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов:

Очень много выводов на основании этой статистики и того опроса, которые недавно европейские институты провели по международным отношениям, где страны (Швеция, Германия и Португалия) стали по опросу населения теми самыми странами, которые больше всего ждут победы Украины. При этом Греция, Италия и Венгрия, если я не ошибаюсь, ждут победы России. Мы здесь видим интересный контраст, мы видим железный занавес, который условно опускается восточнее этих стран. И следующий слой – уже страны, которые вроде как близко к нам находятся, они примерно представляют, что такое Россия.

Посмотрите на страны центральной Европы (Германия, Австрия, Словакия, Венгрия) так или иначе Италия, мы все имели общие экономические проекты в сфере энергетики, по крайней мере Германия, Австрия, Словакия имели по «Северным потокам» контрактные обязательства. Италия была в этом заинтересована, Венгрия в сфере атомной энергии, Словакия также получает топливо для своих реакторов. Но мы понимаем, что имея эту прокладку восточную, железный занавес, имея спецслужбы, американцы могут взорвать вторую ветку «Северного потока», если вдруг будут поползновения на восстановления отношений. По внутриполитической ситуации, Германия, то, что пытаются сейчас сделать, назвать правыми экстремистами, заклеймить. Это не помогает, рейтинги все равно высокие. И это действительно провоцирует как раз таки на радикализацию курса, на какие-то провокации, которые будут под чужим флагом сделаны. Но это мы увидим ближе к развертыванию электоральной кампании.

Что касается в целом элит, насколько возможен приход таких национально ориентированных людей во власть, мне это кажется очень сомнительным, потому что не до конца себя еще дискредитировали эти элиты, которые были выпестованы западными учебными заведениями, для которых самое ценное – быть вхожими в круг самой транснациональной элиты.

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