Не только игрушки и сладости. Какие подарки принесли профсоюзы пациенткам родильного дома в Молодечно?

Новости Беларуси. Представители областных профсоюзов заглянули с поздравлениями в родильный дом Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Гости приготовили подарки для мам и малышей, которые отмечают Новый год и Рождество вдали от дома. Они передали им все необходимое – подгузники, средства гигиены, игрушки и сладости. Из-за эпидемиологической ситуации вручить подарки лично не удалось, поэтому их передали через врачей.

Виктор Малиновский, председатель Минской областной федерации профсоюзов:

Мы приняли решение посетить в рамках (акции – прим. ред.) «Профсоюзы – детям», поздравить с наступающим Новым годом и пожелать им здоровья, добра, счастья, всего самого хорошего. И те подарки, которые мы сегодня привезли, мы специально хотели, чтобы они были полезны.