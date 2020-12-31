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Не только игрушки и сладости. Какие подарки принесли профсоюзы пациенткам родильного дома в Молодечно?

31 декабря 2020 16:15
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Новости Беларуси. Представители областных профсоюзов заглянули с поздравлениями в родильный дом Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Не только игрушки и сладости. Какие подарки принесли профсоюзы пациенткам родильного дома в Молодечно?-1

Гости приготовили подарки для мам и малышей, которые отмечают Новый год и Рождество вдали от дома. Они передали им все необходимое – подгузники, средства гигиены, игрушки и сладости. Из-за эпидемиологической ситуации вручить подарки лично не удалось, поэтому их передали через врачей.

Не только игрушки и сладости. Какие подарки принесли профсоюзы пациенткам родильного дома в Молодечно?-4

Виктор Малиновский, председатель Минской областной федерации профсоюзов:
Мы приняли решение посетить в рамках (акции – прим. ред.) «Профсоюзы – детям», поздравить с наступающим Новым годом и пожелать им здоровья, добра, счастья, всего самого хорошего. И те подарки, которые мы сегодня привезли, мы специально хотели, чтобы они были полезны.

Не только игрушки и сладости. Какие подарки принесли профсоюзы пациенткам родильного дома в Молодечно?-7

Сейчас в роддоме 19 пациенток. Некоторые мамы уже готовятся к выписке.

# Новый год # общество # Виктор Малиновский # Фотофакт

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