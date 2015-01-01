Как Минск встречал Новый 2015 год?

Новости Беларуси. Ярко, весело, незабываемо Беларусь встретила Новый 2015 год. Пышными фейерверками, поздравлениями и гуляньями отметили Новый года миллионы соотечественников. В эту ночь на улицы городов вышли более 350 тысяч белорусов.

Минск превратился в одну большую праздничную площадку. Тысячи столичных жителей встретили этот самый любимый и массовый праздник на улицах города.

Пока одни встречают Новый год большими и шумными компаниями, в кругу близких и родных, с соотечественниками и друзьями из других стран, маленький Андрей вместе с папой Алексеем снимают свое кино. Фиксируют на камеру весь новогодний маршрут, чтобы показать, дескать, что пропустили их любимые мама и жена, бабушки и дедушки сидя у экрана телевизора. Делятся Гурьяновы и планами на ближайшие 12 месяцев.

Алексей Гурьянов:

Хотим в новую квартиру переехать, если построим, конечно. Главное, чтобы войны не было никакой.

А эта интернациональная компания из Китая и Германии подарков от Деда Мороза не ждала, сами себе организовали праздник – в Минск приехали специально встретить Новый год.

Кристоф Джейгер (Германия):

Я рад отмечать Новый год именно здесь. Думаю, мы с друзьями задержимся здесь на несколько дней.

Ли Хеаун (Китай):

Белорусский Новый год — это мировой праздник, китайский Новый год — наша традиция.

Есть традиции празднования и в Беларуси. Например, за несколько минут до Нового года соотечественников с наступающим поздравил Президент. Сотни людей собрались на Октябрьской площади. А с обнулением на циферблате они еще и дружно исполнили гимн страны.

Вернемся к героям с елкой, мандаринами и шампанским. Это непросто друзья, это интернациональный союз. Таким составом парни Новый год встретили впервые: Владимир родом из живописного поселка Акмолинской области солнечного Казахстана, Ян — из российской столицы нефти Нижневартовска, а Богдан — из металлургического Жлобина. Встречают Год Молодежи, а вместе с ним и первый день Евразийского экономического союза. На скатерти-самобранке, шутят парни, мужской стол: шуба, мандарины и шампанское. Интересуемся, почему нет оливье, может, причина в составе новогоднего блюда?

Ян Шпичиневский (Россия):

Вареная белорусская колбаса – лучшая колбаса, которую я ел. У нас в России пропала из продажи та вкусная докторская колбаса, из которой после школы раньше делал бутерброд.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Пока одни встречают Новый год в пуховиках, варежках и шапках-ушанках, другие предпочитают пляжный вариант. Что ж, снегу, морозу и льду нет, Новому году — да, причем сразу несколько раз. А мы пока отправляемся на огонек в раздевалку.

Более 700 человек встретили 2015 именно так: с елкой, в хорошей компании, но в воде. Поднимая бокалы шампанского с Мексикой, восточными странами и жителями ближних государств.

Отдыхающие:

— Так веселее, креативно, интересно, детям хорошо. А что дома – посидели, поели. Здесь интереснее.

Пожалуй, к такой жаре Мухамед из Судана возвращается только в мыслях о родине.

Мухамед Хешн (Судан):

Мы приехали сюда из Африки. И я рад именно здесь присоединиться к празднованию Нового Года. И хочется сказать каждому белорусу: с Новым Годом!

Не только красиво, но и безопасно. Всю новогоднюю ночь дежурили кареты скорой помощи, пожарные службы и правоохранители. О комфорте минчан и гостей столицы заботились водители общественного транспорта, такси, продавцы и дворники.

Валерий Кривулец, инспектор дорожно-патрульной службы УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Мне очень нравится в новогоднюю ночь работать. Тем более, народ всегда вежлив, приятно пообщаться.

Дмитрий Капустин, фельдшер бригады скорой помощи:

Хочется с семьей, женой, с близкими, но работа обязывает, приходится встречать здесь.

Традиционно главные сюрпризы – у Дворца спорта, на Октябрьской площади и у Национальной библиотеки. Кульминацией же праздника стал красочный фейерверк у стелы «Минск –город-герой».

Минчане:

— Такая красота. Следующий год у меня будет такой же яркий, красивый и суперский, как этот фейерверк.

— Очень понравился. Он очень красивый.

Пока одни с грустью вспоминали, чем запомнился им год уходящий...

Минчане:

— Малыша растили, в позапрошлом году появился. Радовались.

— Я закончила университет, пошла на работу. Год был хороший.

Другие строили планы на будущее...

Минчане:

Может быть, второго ребенка.

Но вместе дружно и искренне желали самого лучшего:

Минчане:

— Желаю здоровья. Все, всем, всем, потому что это надо и молодым, и людям уже в возрасте. Не забывайте своих родственников. Чувствовать это счастье.

Этой ночью музыка не стихала до самого рассвета. На смену Году гостеприимства пришел Год молодежи. Судя по героям этого сюжета, 365 дней нового 2015 белорусы останутся такими же гостеприимными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.