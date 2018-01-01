Видеоверсия: новогоднее поздравление Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко

Новости Беларуси. Незадолго до полуночи, по традиции, соотечественников с праздником поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подчеркнул, что впереди много важных дел во всех сферах жизни страны. 2018-й предваряет великие спортивные события международного масштаба.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь всегда славилась чистотой, благоустроенностью городов и сел, гостеприимством людей. Но сейчас нам надо превзойти самих себя. Надо сделать страну образцовой. Чтобы каждый гость надолго сохранил в душе теплые воспоминания о ней. Чтобы мы могли еще больше гордиться своей Родиной – ухоженной, уютной для жизни, дружелюбной и уважаемой в мире.

Именно за такую страну – свободную, независимую – наши предки боролись, чтобы мы, живущие на этой земле, были здесь настоящими хозяевами.

Преемственность, уважение к заслугам каждого человека, равенство и справедливость – основные принципы нашего государства.

Беларусь – страна, устремленная в будущее! Основа нашего развития – высокие технологии, наука. Это так! Но всегда будет востребован труд рабочего и крестьянина. Благодаря их стараниям мы сегодня за богатым праздничным столом.