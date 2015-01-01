Молодежь из Чериковского района запаслась новогодними гирляндами, игрушками и отправилась в лес встречать Новый год

Новости Беларуси. Нестандартный способ встречи Нового года придумали жители Могилевской области. Вместо посиделок за праздничным столом, молодежь из Чериковского района запаслась новогодними гирляндами, игрушками и отправилась в лес. Нарядив живую елку, поставив заваривать на костер чай, народ собрался в праздничный хоровод.

Веселья прибавляют песни и пляски. Все увлечены встречей Деда Мороза и Снегурочки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дед Мороз:

Я бывал на многих праздниках, но такого веселья не встречал. Приглашаю вас на елку, на природу.

Дети:

— Дед Мороз, Снегурочка, мы сами украшали живую елку, катались на санках, соревновались.

— Здесь весело. Людей много