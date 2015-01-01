В Гродненской области семья фермеров, чтобы стать счастливыми в 2015 году, встретила новогодний праздник в окружении его символов

Новости Беларуси. В Гродненской области семья фермеров, чтобы стать счастливыми в наступившем году, встретила новогодний праздник в окружении его символов. На собственной ферме они уже пять лет разводят коз. Для бывших городских жителей эти животные стали семейными талисманами.

Наталья Москвина знает каждого своего подопечного по именам. Запомнить всех, признаётся хозяйка, было непросто. Ведь коз у неё больше 80, правда, у каждой свой характер.

Козы в жизни городской жительницы Натальи появились совершенно случайно. Сначала приобрела домик на хуторе, в качестве эксперимента завела козу. Затем появилась вторая и третья.

Наталья Москвина, фермер:

Мне стало интересно. Это такие животные, их даже сравнить не с чем. Я не знаю, они умные, они хитрые, они очень талантливые.

Козы уже стали семейным бизнесом. Сын Димитрий взял на себя все заботы по выращиванию стада. Хотя сначала воспринял увлечение матери в штыки.

Димитрий Радюк:

Страшновато сначала было не знать, что это такое козы. Против был, конечно, неизвестности этой. Сейчас вроде ничего.

Спрос на козье молоко, утверждает Наталья, огромный. Практически всё без остатка забирают местные перерабатывающие предприятия. И это понятно: о пользе такого продукта ходят легенды. В отличие от коровьего, оно не жирное, содержит много кальция и витаминов.

Юрий Карнелович, СТВ:

Говорят парное козье молоко самое полезное. Вдвойне полезнее, когда надоишь его сам. Сейчас попробую подтвердить или опровергнуть это высказывание. Действительно вкусно.

На новый 2015 год у хозяйки козьего стада большие планы. Нужно завершить строительство сараев, оборудовать новый доильный зал и увеличить поголовье. То, что все получится, Наталья не сомневается. Ведь символом года является коза, а их на ферме несколько десятков.

Наталья Москвина, фермер:

В канун Нового года обязательно нужно потрогать и погладить козу. Тогда будет год счастливый, удачный, с большими переменами.

Чтобы все так и получилось, Новый год семья решила отмечать прямо на ферме. Для подопечных разработали праздничное меню, а сами хозяева решили отказаться от шампанского, заменив его козьим молоком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.