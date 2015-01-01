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Поздравления получали мамы, чьи малыши появились на свет в Новогоднюю ночь

01 января 2015 15:43
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Новости Беларуси. Самые бурные поздравления 1 января принимают мамы новорожденных в новогоднюю ночь. Так, только в столице в разгар  праздника родилось 15 детей: из них 7 девочек и 8 мальчиков. 

Не это ли настоящее новогоднее чудо — держать уже на руках родного малыша?! Для Ольги рождение дочки в праздничную ночь  стало приятной неожиданностью, ведь ее появление на свет  ждали только в первых числах января. Но эта ночь, которую принято считать  особенной и волшебной, преподнесла семье Шестак свой новогодний сюрприз.

Ольга Шестак:
Планировали отмечать Новый год со всей семьей. Где-то в 11 вечера мужу пришлось меня вести в Минск. И в 00.30 родилась наша дочь. Так получилось, мы с мужем не приготовили друг другу подарки. Это и получился наш общий подарок.  

Ольгу с рождением дочки поздравил чуть ли не весь роддом. Ведь именно ее малышка стала одним из первых новорожденных в столице в Новом  году. К слову, маленькую Снегурочку, которой пока пару часов от роду, назовут Софьей. Имя, которое символизирует мудрость, и особенная  дата рождения, считает Ольга, непременно принесет ребенку удачу.

Ольга Шестак:
Я думаю, она будет очень счастливой девочкой, потому что все ее желания в Новогоднюю ночь и День рождения будут всегда исполняться.

Еще один малыш  в этом роддоме  родился уже  утром. Мама Нина  рассказывает, что даже успела встретить Новый год  и посидеть за праздничным столом. О том, что продолжить праздник придется в роддоме, не предполагала. Ведь сына Мирона ожидали еще в декабре, но он с появлением на свет не торопился. Готовил семье новогодний подарок.

Нина Процко:
Очень благодарна медперсоналу. Может, мальчик будет особенный, раз родился на Новый год.

Приятный бонус в Новом году ждет тех мам, которые родили или собираются родить третьего и последующих детей. В Беларуси с 1 января появился так называемый «материнский капитал». При рождении  ребенка на счет в банке многодетной семье будет начисляться 10 тысяч долларов.  Вот и Виктория ждет от Нового года двойной прибыли. Ведь уже буквально через несколько дней на свет появится четвертый ребенок в семье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Шах:
В будущем планируем на обучение либо дополнение к покупке квартиры. Это очень хорошо, что такую помощь Президент решил сделать для многодетных. 

# общество # Пособие при рождении детей # Ольга Шестак

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