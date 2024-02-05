Миш-маш с овощами. Готовим болгарскую яичницу на завтрак

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас традиционная болгарская яичница с овощами – миш-маш. Для приготовления блюда нам понадобятся куриные яйца, сыр брынза, лук, перец, свежие томаты и зелень.
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас традиционная болгарская яичница с овощами – миш-маш. Для приготовления блюда нам понадобятся куриные яйца, сыр брынза, лук, перец, свежие томаты и зелень.
Приступаем к приготовлению. Все овощи, которые будут использоваться для приготовления миш-маш, нарезаем средним кубиком. Это обычная яичница, приготовленная с большим количеством различных тушеных овощей. Также можно любой ингредиент заменить на какой-то другой, но предварительно все ингредиенты, которые входят в яичницу, нужно обжарить на растительном масле с добавлением сливочного.
Дальше нам понадобится болгарский перец, одна штука. Нарезаю средним кубиком. В оригинальном рецепте миш-маш используется перец запеченный, с которого потом снимаем кожу и мякоть нарезаем в яичницу. Также понадобится один свежий помидор. Нарезаем средним кубиком. В классическом рецепте помидоры можно бланшировать, снимать с них кожу. Так как мы готовим быстрые завтраки, помидор мы бланшировать не будем. Также понадобится брынза, нарезаем средним кубиком. Вместо брынзы также можно использовать другой сыр с ярким вкусом. Также понадобится зелень, петрушка и укроп. Используем только листики. Можно использовать и кинзу.
Все ингредиенты подготовлены, осталось только их обжарить. Разогреваем сковородку и добавляем на нее растительное масло. Начинаем жарить лук. Обжариваем приблизительно 2-3 минуты. А лук обжариваем первым для того, чтобы ушли эфирные масла и лук стал более сладким. Следующий – болгарский перец. Также жарим 2-3 минутки. Следующим этапом – помидор, он выделяет влагу, мы продолжаем тушить минут 5.
Овощи потушились, добавляю зелень и сыр. Также вбиваю туда три яйца. Равномерно распределяем яйцо по всей сковороде. Доводим до готовности буквально 3-4 минуты. Миш-маш готов, осталось выложить его только на тарелку. Обычные продукты, несложный рецепт и простая яичница превращается в красивое блюдо. Так что если вы не знаете, чем порадовать своих родных и близких на завтрак, приготовьте миш-маш.