Миш-маш с овощами. Готовим болгарскую яичницу на завтрак

Приступаем к приготовлению. Все овощи, которые будут использоваться для приготовления миш-маш, нарезаем средним кубиком. Это обычная яичница, приготовленная с большим количеством различных тушеных овощей. Также можно любой ингредиент заменить на какой-то другой, но предварительно все ингредиенты, которые входят в яичницу, нужно обжарить на растительном масле с добавлением сливочного.

Дальше нам понадобится болгарский перец, одна штука. Нарезаю средним кубиком. В оригинальном рецепте миш-маш используется перец запеченный, с которого потом снимаем кожу и мякоть нарезаем в яичницу. Также понадобится один свежий помидор. Нарезаем средним кубиком. В классическом рецепте помидоры можно бланшировать, снимать с них кожу. Так как мы готовим быстрые завтраки, помидор мы бланшировать не будем. Также понадобится брынза, нарезаем средним кубиком. Вместо брынзы также можно использовать другой сыр с ярким вкусом. Также понадобится зелень, петрушка и укроп. Используем только листики. Можно использовать и кинзу.