Архитектурная визуализация. Студенты БГЭУ создали программу для высокотехнологичного строительства

Архитектурная визуализация. Технология дополненной реальности активно внедряется не только в сферу обучения, но и в строительство. С ее помощью архитекторы и дизайнеры могут пройтись по виртуальному пространству и прочувствовать проект так, словно он уже возведен. Это не только захватывающее зрелище, но и возможность выявить потенциальные проблемы и внести нужные изменения еще до начала работы. Специальную программу для высокотехнологичного строительства придумали студенты БГЭУ.

Лидия Пацай, руководитель студенческого научно-практического бизнес-инкубатора факультета коммерции и туристической индустрии БГЭУ:

Технологии ребят интересовали всю их карьеру. В этом году они решили доработать тот проект, который они начали в прошлом году. Мы как преподаватели оказываем больше сопроводительный момент в обосновании бизнес-плана. Каждый проект важен не только эффективностью с практической точки зрения, но и реалистичностью с экономической точки зрения. То, что заинтересует потенциальных инвесторов и потребителей.