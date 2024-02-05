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Архитектурная визуализация. Студенты БГЭУ создали программу для высокотехнологичного строительства

05 февраля 2024 14:54
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Архитектурная визуализация. Технология дополненной реальности активно внедряется не только в сферу обучения, но и в строительство. С ее помощью архитекторы и дизайнеры могут пройтись по виртуальному пространству и прочувствовать проект так, словно он уже возведен. Это не только захватывающее зрелище, но и возможность выявить потенциальные проблемы и внести нужные изменения еще до начала работы. Специальную программу для высокотехнологичного строительства придумали студенты БГЭУ.

Архитектурная визуализация. Студенты БГЭУ создали программу для высокотехнологичного строительства-1

Лидия Пацай, руководитель студенческого научно-практического бизнес-инкубатора факультета коммерции и туристической индустрии БГЭУ:
Технологии ребят интересовали всю их карьеру. В этом году они решили доработать тот проект, который они начали в прошлом году. Мы как преподаватели оказываем больше сопроводительный момент в обосновании бизнес-плана. Каждый проект важен не только эффективностью с практической точки зрения, но и реалистичностью с экономической точки зрения. То, что заинтересует потенциальных инвесторов и потребителей.

Подробности в видео.

# Образование в Беларуси # общество

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