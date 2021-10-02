Как красиво завязать шарф? Стилист показала несколько способов

Осень – дама капризная, поэтому шарф, как и зонт, никогда не будет лишним. А вот как его правильно интегрировать в гардероб, в программе «Плюс-минус» рассказал наш эксперт. Мастер-класс от стилиста.
Осень – дама капризная, поэтому шарф, как и зонт, никогда не будет лишним. А вот как его правильно интегрировать в гардероб, в программе «Плюс-минус» рассказал наш эксперт. Мастер-класс от стилиста.
Первый способ – это когда вы одну часть шарфа заправляете внутрь, а вторую часть пускаете под лацкан и завязываете поясом.
Под пальто – и завязываете поясом. Шарф будет виден за счет того, что он очень объемный. Вам не будет холодно, ветер не будет продувать, нет лишнего объема. Вы убираете свою шею, очень удобно.
Еще один способ, как завязать оригинально шарф, небанально.
Берем короткий конец, просто перекладываем наверх, а длинный конец обкручиваем вокруг шеи и в образовавшуюся петлю заправляем этот короткий конец.
Конец сверху, мы завязываем узел и аккуратно оставляем. Длинный конец обвязываем вокруг шеи и в петлю продеваем длинный конец.
И у нас получается такой интересный небрежный узел.
Накидываем шарф по центру и завязываем узел одним концом вокруг.
Берем второй конец и еще раз вокруг его обвязываем. Таким образом, у нас получается как бы двойной узел. Лучше всего такой объемный узел носить с головным убором, например панамкой.
Вокруг шеи обкручиваете.
Остается коротенький конец, и длинной частью завязываете узелок.
Кончик пускаете назад.