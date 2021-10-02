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Как красиво завязать шарф? Стилист показала несколько способов

02 октября 2021 07:55
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Осень – дама капризная, поэтому шарф, как и зонт, никогда не будет лишним. А вот как его правильно интегрировать в гардероб, в программе «Плюс-минус» рассказал наш эксперт. Мастер-класс от стилиста.

Как красиво завязать шарф? Стилист показала несколько способов-1

Первый способ – это когда вы одну часть шарфа заправляете внутрь, а вторую часть пускаете под лацкан и завязываете поясом.

Как красиво завязать шарф? Стилист показала несколько способов-4

Под пальто – и завязываете поясом. Шарф будет виден за счет того, что он очень объемный. Вам не будет холодно, ветер не будет продувать, нет лишнего объема. Вы убираете свою шею, очень удобно.

Еще один способ, как завязать оригинально шарф, небанально.

Как красиво завязать шарф? Стилист показала несколько способов-7

Берем короткий конец, просто перекладываем наверх, а длинный конец обкручиваем вокруг шеи и в образовавшуюся петлю заправляем этот короткий конец.

Как красиво завязать шарф? Стилист показала несколько способов-10

Конец сверху, мы завязываем узел и аккуратно оставляем. Длинный конец обвязываем вокруг шеи и в петлю продеваем длинный конец.

Как красиво завязать шарф? Стилист показала несколько способов-13

И у нас получается такой интересный небрежный узел.

Как красиво завязать шарф? Стилист показала несколько способов-16

Накидываем шарф по центру и завязываем узел одним концом вокруг.

Как красиво завязать шарф? Стилист показала несколько способов-19

Как красиво завязать шарф? Стилист показала несколько способов-21

Берем второй конец и еще раз вокруг его обвязываем. Таким образом, у нас получается как бы двойной узел. Лучше всего такой объемный узел носить с головным убором, например панамкой.

Как красиво завязать шарф? Стилист показала несколько способов-24

Как красиво завязать шарф? Стилист показала несколько способов-26

Вокруг шеи обкручиваете.

Как красиво завязать шарф? Стилист показала несколько способов-29

Остается коротенький конец, и длинной частью завязываете узелок.

Как красиво завязать шарф? Стилист показала несколько способов-32

Кончик пускаете назад.

# Одежда # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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