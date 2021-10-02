Как красиво завязать шарф? Стилист показала несколько способов

Осень – дама капризная, поэтому шарф, как и зонт, никогда не будет лишним. А вот как его правильно интегрировать в гардероб, в программе «Плюс-минус» рассказал наш эксперт. Мастер-класс от стилиста.

Первый способ – это когда вы одну часть шарфа заправляете внутрь, а вторую часть пускаете под лацкан и завязываете поясом.

Под пальто – и завязываете поясом. Шарф будет виден за счет того, что он очень объемный. Вам не будет холодно, ветер не будет продувать, нет лишнего объема. Вы убираете свою шею, очень удобно.

Еще один способ, как завязать оригинально шарф, небанально.