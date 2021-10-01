«Хочется и то попробовать, и это сделать». Как пенсионеры Минской области не скучают и осваивают новые хобби

Новости Беларуси. В Минской области проживают более 370 тысяч пенсионеров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 73 представителя золотого возраста перешагнули 100-летний рубеж.

Всем им оказывается всяческая помощь и поддержка. При территориальных центрах социального обслуживания работают отделения дневного пребывания, организована работа кружков и клубов.

Анна Куртасова, корреспондент:

Это агрогородок Прусы Стародорожского района. Несмотря на свои 78, Ольга Яковлевна Болотько не сидит на месте. Есть у нее хобби – рукоделие. Вышивает наволочки, скатерти, рушники. Все в разных техниках: крестиком, гладью. К любимому делу подходит с энтузиазмом и большим увлечением.

Ольга Болотько, жительница агрогородка Прусы:

Карандашами нарисую, стегаю этими нитками. Мне хочацца ўсё рабіць, кашэль возьму, мне трэба яго заплесці, вось энергія у мяне якая.

Анна Куртасова:

Не сидеть на месте – таков девиз и у Тамары Босяковой из Старых Дорог. Всю жизнь отработала врачом. А на пенсии дала волю творчеству. Любит ткать на кроснах. С удовольствием освоила это ремесло. А летом уже показала мастер-класс на областном фестивале «Матчыны кросны». Каждый день Тамара Иосифовна создает что-то новое и яркое. Осваивает разные техники ткачества.

Тамара Босякова, жительница Старых Дорог:

Я увидела хардангер – и все, я полюбила. В общем, я сказала: не может быть, чтобы я не сумела это сделать. Хочется и то попробовать, и это сделать.