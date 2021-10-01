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17 саженцев рябин, вишен и уксусных деревьев. Аллею в Год народного единства заложили в агрогородке Марково

01 октября 2021 22:46
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Новости Беларуси. К Году народного единства в агрогородке Марково заложили аллею на улице 17 Сентября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

17 саженцев рябин, вишен и уксусных деревьев. Аллею в Год народного единства заложили в агрогородке Марково-1

17 саженцев рябин, вишен, а для экзотики и уксусных деревьев высадили возле памятного знака. В мероприятии приняли участие представители районной власти, а также ветераны, педагоги и школьники.  

17 саженцев рябин, вишен и уксусных деревьев. Аллею в Год народного единства заложили в агрогородке Марково-4

Для жителей поселка это стало важным событием, и уход за деревьями они с удовольствием взяли на себя.  

17 саженцев рябин, вишен и уксусных деревьев. Аллею в Год народного единства заложили в агрогородке Марково-7

Иван Мацевич, председатель Марковского сельисполкома:
Когда подготавливались к закладке, мы уже отнеслись тоже серьезно. Хочется, чтобы это действительно осталось детям. Они же понимают, что это их малая родина, надо за этим ухаживать, смотреть. Поэтому надеемся, что все приживется и будет красиво у нас здесь при въезде.  

17 саженцев рябин, вишен и уксусных деревьев. Аллею в Год народного единства заложили в агрогородке Марково-10

Кстати, в 2022 году агрогородок Марково примет районные «Дажынкi». Так что гостей на празднике встретит уже цветущая аллея.  

# Год народного единства # общество # Иван Мацевич # Фотофакт

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