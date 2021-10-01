17 саженцев рябин, вишен и уксусных деревьев. Аллею в Год народного единства заложили в агрогородке Марково

Новости Беларуси. К Году народного единства в агрогородке Марково заложили аллею на улице 17 Сентября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

17 саженцев рябин, вишен, а для экзотики и уксусных деревьев высадили возле памятного знака. В мероприятии приняли участие представители районной власти, а также ветераны, педагоги и школьники.

Для жителей поселка это стало важным событием, и уход за деревьями они с удовольствием взяли на себя.

Иван Мацевич, председатель Марковского сельисполкома:

Когда подготавливались к закладке, мы уже отнеслись тоже серьезно. Хочется, чтобы это действительно осталось детям. Они же понимают, что это их малая родина, надо за этим ухаживать, смотреть. Поэтому надеемся, что все приживется и будет красиво у нас здесь при въезде.