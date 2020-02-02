Как кошка с собакой. Если в квартире больше двух животных, чем это грозит хозяину?

Новости Беларуси. Ровно два месяца осталось до открытия весенней сессии Национального собрания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас депутаты Палаты представителей активно трудятся в округах, но уже 2 апреля они соберутся в Овальном зале Дома правительства. Уже известно, что в график включено 32 законопроекта. Юлия Огнева, СТВ:

И вот в связи с этим, хотя на неделе был и другой повод, вспомнилось, что есть законопроект, который в нашей стране не могут принять уже больше 10 лет. Мы о проекте закона «Об обращении с домашними животными».

Не то что бы сейчас это никак не регулируется. Действуют Правила содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах. Они были приняты Совмином в 2001 году. Но чего греха таить – есть вопросы к этим правилам. Взять хотя бы то, что речь о собаках да котах – как будто других домашних животных и быть не может.

А мы же знаем: несовершенное законодательство – дополнительный повод спекулировать на теме, как говорится, поднимать волну. Зачем и для чего? И, главное, как с этим бороться? Выясняла Ксения Худолей.

Этот возмущенный монолог на неделе довольно быстро разлетелся по соцсетям и мессенджерам. Зооактивистка и практикующий юрист недоумевает. Мария Василевич: «Нужно чётко прописать перечень тех животных, которые относятся к категории домашних» Вопрос о допустимом количестве хвостатых и усатых в квартире действительно наболевший. Однако прецедент с выселением лишнего животного достаточно сомнителен. Узнать подробности дела у автора записи не удалось, девушка пропала с наших пресс-радаров.

Ни в одном из столичных ЖКХ о деле не слышали, разводят руками и суды. Так возможно ли, что закон указал на выход коту или собаке?

Ольга Драпей, заместитель директора ЖКХ № 2 Фрунзенского района Минска:

Как правило, это выражается в неудовлетворительном санитарном и техническом содержании жилого помещения. Как практика – три протокола, выносится предупреждение местным административным органом. В случае еще одного нарушения администрация подает в суд исковое заявление о принуждении к отчуждению жилого помещения, если частная квартира, либо к выселению. Сам жилец, естественно, одного кота не выселит.

Специалисты на таком судебном решении ставят гриф «фейк». В правовом поле и правда есть белые пятна, однако даже они не объясняют выселение «третьего лишнего». Ольга Драпей:

Установлено, что в жилом помещении может быть зарегистрировано только два домашних животных. Собака либо кот, либо два кота. Если в квартире проживают три животных, как-то нарушают покой граждан, граждане вправе обратиться в жилищно-эксплуатационную службу. Влечет наложение предупреждения либо штрафа в размере от 1 базовой до 5.

В суд материалы не идут, это рассматривается административной комиссией, администрацией района.

Получается, сосчитать питомцев-нелегалов коммунальщикам фактически удается лишь тогда, когда зоркие соседи об этом сообщают. А санкции к нарушителю зоозаконодательства чаще выражаются рублем. Выселение хозяина и его любимцев – процесс длительный и крайне редкий. «Кот и кошка рожают, это ж дикие, они больные там». У минчанки больше 15 котов, соседи жалуются на антисанитарию

Ксения Худолей, корреспондент:

Красноречивое «как кошка с собакой» для домашних питомцев порой теряет буквальное значение. Живут они мирно, конфликтов избегают, а вот соседи, напротив, все чаще лаются да кусаются. «Ты приятно жмякаешь эти комочки». Женщина завела собаку, кошку, морскую свинку, рыбок и улиток