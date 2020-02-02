Прямой эфир

Католическая Церковь отмечает праздник Сретения Господня

02 февраля 2020 11:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Верующие приносят в храм на благословение свечи, которые освящаются во время мессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Католическая Церковь отмечает праздник Сретения Господня-1

Считается, что огонь от нее несет согласие и любовь в семью. Свет громничной свечи сопутствовал нашим предкам во всех важных минутах жизни, от рождения до смерти.

Католическая Церковь отмечает праздник Сретения Господня-4

В это февральское торжество окончательно завершается время Рождества Христова. Все праздничные декорации: елки, разноцветные лампочки, венки, украшения снимаются и хранятся до следующего года.

Католическая Церковь отмечает праздник Сретения Господня-7

# Католики Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пять белорусов эвакуировали из заражённого Уханя
02 февраля 2020 11:24

Пять белорусов эвакуировали из заражённого Уханя

Вступили в силу новые визовые правила ЕС. Шенген для белорусов теперь по 80 евро
02 февраля 2020 11:20

Вступили в силу новые визовые правила ЕС. Шенген для белорусов теперь по 80 евро

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 3 февраля
02 февраля 2020 09:44

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 3 февраля