Католическая Церковь отмечает праздник Сретения Господня

Новости Беларуси. Верующие приносят в храм на благословение свечи, которые освящаются во время мессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Считается, что огонь от нее несет согласие и любовь в семью. Свет громничной свечи сопутствовал нашим предкам во всех важных минутах жизни, от рождения до смерти.