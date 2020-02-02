Зеркальная дата вызвала свадебный ажиотаж. 20 пар в Минске связали себя узами брака 2 февраля

Новости Беларуси. Раз в 1110 лет. Уникальная зеркальная дата вызвала свадебный ажиотаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Желающих расписаться в этот день было так много, что столичный Дворец бракосочетаний, несмотря на воскресный традиционный выходной, пошёл навстречу молодожёнам. 2 февраля из всех ЗАГСов по стране только там можно сказать друг другу заветное «Да». И это сделали 20 пар.

Свадебную моду на красивые даты подогревают и нумерологи. Молодожёны верят, что парад двоек и нулей, который читается в обе стороны одинаково, а в сумме даёт восьмёрку будет символизировать вечную любовь и принесёт семьям счастье и достаток. Невеста надела на свадьбу платье бабушки. Но внимание привлёк жених





Настасья и Антон Жарко, молодожёны:

Мы все-таки хотели, чтобы дата была символичная для нас, чтобы мы ее надолго запомнили. Чтобы через 50-60 лет мы не вспоминали, какого числа у нас свадьба?

Ничего не считали, на самом деле. Многие говорили про магию чисел. Но мы будем верить в лучшее.

Юлия Кочина, начальник Дворца гражданских обрядов Мингорисполкома:

Ажиотаж был очень сильным. Нам звонить начали уже с декабря 2019 года и спрашивать про эту дату. Но это воскресенье, всегда это был выходной день у нас. Но когда мы увидели, какой спрос, мы вынуждены были предложить эту дату. Поэтому мы перенесли свой выходной, вышли сегодня на работу, и с радостью работаем с парами. Такие все позитивные, веселые. Приятно видеть, что люди верят в эту дату, и они считают, что именно в эту дату будет создана их семья, она будет счастливой, крепкой. «Год может принести всем колоссальные изменения, просто революционные»: что говорит таролог о наступающем 2020-м