«Ты приятно жмякаешь эти комочки». Женщина завела собаку, кошку, морскую свинку, рыбок и улиток

Новости Беларуси. Ожидание изменений и поправок не станет столь мучительным для тех, кто не перекладывает ответственность за свои решения на государство, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Алексеенко:

В доме, конечно, абсолютно удобнее, комфортнее и себе, и животным. С точки зрения выгула, пространства. Одно дело, когда это приносит тебе удовольствие и комфорт, и ты приятно жмякаешь эти комочки. А когда это превращается в проблему для окружающих тебя людей, тогда нужно подходить более серьезно.

Как кошка с собакой. Если в квартире больше двух животных, чем это грозит хозяину?