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«Ты приятно жмякаешь эти комочки». Женщина завела собаку, кошку, морскую свинку, рыбок и улиток

02 февраля 2020 17:09
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Новости Беларуси. Ожидание изменений и поправок не станет столь мучительным для тех, кто не перекладывает ответственность за свои решения на государство, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

«Ты приятно жмякаешь эти комочки». Женщина завела собаку, кошку, морскую свинку, рыбок и улиток-1

«Ты приятно жмякаешь эти комочки». Женщина завела собаку, кошку, морскую свинку, рыбок и улиток-3

Ольга – хозяйка собаки, кошки, морской свинки, рыбок и улиток. Контактный зоопарк полностью укомплектован, постояльцы сыты и здоровы.

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«Ты приятно жмякаешь эти комочки». Женщина завела собаку, кошку, морскую свинку, рыбок и улиток-6

На такое количество животных женщина решилась лишь тогда, когда переехала в собственный дом. 

Мария Василевич: «Нужно чётко прописать перечень тех животных, которые относятся к категории домашних»

«Ты приятно жмякаешь эти комочки». Женщина завела собаку, кошку, морскую свинку, рыбок и улиток-9

Ольга Алексеенко:
В доме, конечно, абсолютно удобнее, комфортнее и себе, и животным. С точки зрения выгула, пространства. Одно дело, когда это приносит тебе удовольствие и комфорт, и ты приятно жмякаешь эти комочки. А когда это превращается в проблему для окружающих тебя людей, тогда нужно подходить более серьезно.

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«Ты приятно жмякаешь эти комочки». Женщина завела собаку, кошку, морскую свинку, рыбок и улиток-12

# Домашние животные # общество # Ксения Худолей # Ольга Алексеенко # Фотофакт

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