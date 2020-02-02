«Ты приятно жмякаешь эти комочки». Женщина завела собаку, кошку, морскую свинку, рыбок и улиток

Новости Беларуси. Ожидание изменений и поправок не станет столь мучительным для тех, кто не перекладывает ответственность за свои решения на государство, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Ожидание изменений и поправок не станет столь мучительным для тех, кто не перекладывает ответственность за свои решения на государство, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга – хозяйка собаки, кошки, морской свинки, рыбок и улиток. Контактный зоопарк полностью укомплектован, постояльцы сыты и здоровы.
«Кот и кошка рожают, это ж дикие, они больные там». У минчанки больше 15 котов, соседи жалуются на антисанитарию
На такое количество животных женщина решилась лишь тогда, когда переехала в собственный дом.
Мария Василевич: «Нужно чётко прописать перечень тех животных, которые относятся к категории домашних»
Ольга Алексеенко:
В доме, конечно, абсолютно удобнее, комфортнее и себе, и животным. С точки зрения выгула, пространства. Одно дело, когда это приносит тебе удовольствие и комфорт, и ты приятно жмякаешь эти комочки. А когда это превращается в проблему для окружающих тебя людей, тогда нужно подходить более серьезно.
Как кошка с собакой. Если в квартире больше двух животных, чем это грозит хозяину?