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«Кот и кошка рожают, это ж дикие, они больные там». У минчанки больше 15 котов, соседи жалуются на антисанитарию

02 февраля 2020 17:11
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Новости Беларуси. Как кот наплакал. Именно столько терпения осталось у соседей печально известной квартиры на улице Антоновской, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

«Кот и кошка рожают, это ж дикие, они больные там». У минчанки больше 15 котов, соседи жалуются на антисанитарию -1

«Кот и кошка рожают, это ж дикие, они больные там». У минчанки больше 15 котов, соседи жалуются на антисанитарию -3

«Кот и кошка рожают, это ж дикие, они больные там». У минчанки больше 15 котов, соседи жалуются на антисанитарию -5

Кошачья крепость в прямом смысле неприступна. Сосчитать численность усатой братии журналистом удалось лишь однажды, тогда цифра перевалила за 15. С тех пор кошатница не пускает на порог ни репортеров, ни участкового.

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«Кот и кошка рожают, это ж дикие, они больные там». У минчанки больше 15 котов, соседи жалуются на антисанитарию -8

Валерий Коханский, участковый инспектор Партизанского РУВД Минска:
Граждане, которые проживают по улице Антоновской, 32, обратились к нам в связи с тем, что из квартиры, которая находится на лестничной площадке рядом с ними, исходит зловонный запах. Говорили, что, возможно, там проживают коты.

«Кот и кошка рожают, это ж дикие, они больные там». У минчанки больше 15 котов, соседи жалуются на антисанитарию -11

Проверяли квартиру, там находится одна гражданка и было много котов, антисанитария. Данную информацию мы отправили в ЖРЭО для принятия мер в отношении данной гражданки. Выезжаем регулярно, проверяем эту квартиру, но все там по-прежнему, ничего пока не меняется.

«Кот и кошка рожают, это ж дикие, они больные там». У минчанки больше 15 котов, соседи жалуются на антисанитарию -14

Любовь женщины к животным породила нелюбовь среди соседей. От безысходности и антисанитарии бежать им некуда, а пределы своей квартиры оппонентка покидать не собирается.

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«Кот и кошка рожают, это ж дикие, они больные там». У минчанки больше 15 котов, соседи жалуются на антисанитарию -17

Валентина Трачинская, соседка:
Я приехала, пошла к ней с палкой. Говорю: «Я тебя или убью, или что!». А там кот и кошка рожают, это ж дикие, они больные там эти коты, они пошли по всему подъезду. Говорит: «Хочешь, я тебе дам?» – «Не надо мне твоих котов, и тебе не надо».

«Кот и кошка рожают, это ж дикие, они больные там». У минчанки больше 15 котов, соседи жалуются на антисанитарию -20

Вскрывать замки в зловонной квартире незаконно даже для правоохранителей. Провести экскурсию по домашнему зоопарку хозяйка отказывается и для коммунальщиков. Неудивительно, что нашей съемочной группе тоже дали от ворот поворот.

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«Кот и кошка рожают, это ж дикие, они больные там». У минчанки больше 15 котов, соседи жалуются на антисанитарию -23

Это обратная сторона действующего порядка содержания домашних животных. Привлечь нарушителя к ответственности непросто. Необходимы обращения соседей, обследование коммунальными службами, административные протоколы и тогда, в редком случае, дело доходит до суда. 

# Домашние животные # общество # Ксения Худолей # Валерий Коханский # Валентина Трачинская # Фотофакт

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