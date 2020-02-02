«Кот и кошка рожают, это ж дикие, они больные там». У минчанки больше 15 котов, соседи жалуются на антисанитарию

Новости Беларуси. Как кот наплакал. Именно столько терпения осталось у соседей печально известной квартиры на улице Антоновской, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Кошачья крепость в прямом смысле неприступна. Сосчитать численность усатой братии журналистом удалось лишь однажды, тогда цифра перевалила за 15. С тех пор кошатница не пускает на порог ни репортеров, ни участкового. «Ты приятно жмякаешь эти комочки». Женщина завела собаку, кошку, морскую свинку, рыбок и улиток

Валерий Коханский, участковый инспектор Партизанского РУВД Минска:

Граждане, которые проживают по улице Антоновской, 32, обратились к нам в связи с тем, что из квартиры, которая находится на лестничной площадке рядом с ними, исходит зловонный запах. Говорили, что, возможно, там проживают коты.

Проверяли квартиру, там находится одна гражданка и было много котов, антисанитария. Данную информацию мы отправили в ЖРЭО для принятия мер в отношении данной гражданки. Выезжаем регулярно, проверяем эту квартиру, но все там по-прежнему, ничего пока не меняется.

Любовь женщины к животным породила нелюбовь среди соседей. От безысходности и антисанитарии бежать им некуда, а пределы своей квартиры оппонентка покидать не собирается. Как кошка с собакой. Если в квартире больше двух животных, чем это грозит хозяину?

Валентина Трачинская, соседка:

Я приехала, пошла к ней с палкой. Говорю: «Я тебя или убью, или что!». А там кот и кошка рожают, это ж дикие, они больные там эти коты, они пошли по всему подъезду. Говорит: «Хочешь, я тебе дам?» – «Не надо мне твоих котов, и тебе не надо».

Вскрывать замки в зловонной квартире незаконно даже для правоохранителей. Провести экскурсию по домашнему зоопарку хозяйка отказывается и для коммунальщиков. Неудивительно, что нашей съемочной группе тоже дали от ворот поворот. Мария Василевич: «Нужно чётко прописать перечень тех животных, которые относятся к категории домашних»