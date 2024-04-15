Обязательно ли чипировать животных? Мария Василевич рассказала о законе об ответственном обращении с животными

Жизнь домашних питомцев может обрести новое значение и ответственность. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон «Об ответственном обращении с животными». По словам Марии Василевич (депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь), документ определил ряд глобальных изменений, направленных на защиту животных. Чего ожидать людям и их питомцам? В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Мария Василевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Сколько времени понадобилось для принятия закона? Ольга Бурлакова, ведущая:

Почему так долго принимали этот закон?

Мария Василевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Попытки предпринимались три раза в Палате представителей, четвертая оказалась успешной. Нужно отметить, что сфера регулирования этого закона очень непростая и находится на стыке интересов не одного министерства. Есть разные люди с разными позициями. Но я рада и благодарна всем разработчикам, что наконец-то удалось найти компромисс. Александра Каштанова, ведущая:

Что в себя включает закон? Мария Василевич:

Закон обсуждался всей страной, на протяжении двух лет шла разработка. Закон стал долгожданной нормативно-правовой базой, которая включила те нормы и правила, которые уже существовали, но добавились и новшества. Закон регулирует не только сферу с животными-компаньонами, но говорит, как обращаться с животными служебными, лабораторными, животными, которых мы используем в культурной деятельности, и животными, которые используются в спорте.

Какие правила появились для хозяев животных? Ольга Бурлакова:

Какие правила появились для хозяев животных? Мария Василевич:

Очень много требований по отношению к владельцам. Владельцы в первую очередь несут ответственность за своего питомца и за безопасность людей вокруг. Закон не раз подчеркивает то, что выгуливать и содержать животных нужно с учетом окружающих. Что касается выгула, то говорится, что Совет Министров в течение следующего года разработает профильное постановление, которое будет конкретно говорить, какие инструкции есть для выгула. На законодательном уровне закреплено, что необходимо убирать за своим питомцем. Обязательно ли чипировать животных? Александра Каштанова:

Обязательно ли чипировать животное?