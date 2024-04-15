Прямой эфир

Обязательно ли чипировать животных? Мария Василевич рассказала о законе об ответственном обращении с животными

15 апреля 2024 09:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Жизнь домашних питомцев может обрести новое значение и ответственность. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон «Об ответственном обращении с животными». По словам Марии Василевич (депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь), документ определил ряд глобальных изменений, направленных на защиту животных. Чего ожидать людям и их питомцам?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Мария Василевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Сколько времени понадобилось для принятия закона?

Ольга Бурлакова, ведущая:
Почему так долго принимали этот закон?

Обязательно ли чипировать животных? Мария Василевич рассказала о законе об ответственном обращении с животными-1

Мария Василевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Попытки предпринимались три раза в Палате представителей, четвертая оказалась успешной. Нужно отметить, что сфера регулирования этого закона очень непростая и находится на стыке интересов не одного министерства. Есть разные люди с разными позициями. Но я рада и благодарна всем разработчикам, что наконец-то удалось найти компромисс.

Александра Каштанова, ведущая:
Что в себя включает закон?

Мария Василевич:
Закон обсуждался всей страной, на протяжении двух лет шла разработка. Закон стал долгожданной нормативно-правовой базой, которая включила те нормы и правила, которые уже существовали, но добавились и новшества. Закон регулирует не только сферу с животными-компаньонами, но говорит, как обращаться с животными служебными, лабораторными, животными, которых мы используем в культурной деятельности, и животными, которые используются в спорте.

Обязательно ли чипировать животных? Мария Василевич рассказала о законе об ответственном обращении с животными-4

Какие правила появились для хозяев животных?

Ольга Бурлакова:
Какие правила появились для хозяев животных?

Мария Василевич:
Очень много требований по отношению к владельцам. Владельцы в первую очередь несут ответственность за своего питомца и за безопасность людей вокруг. Закон не раз подчеркивает то, что выгуливать и содержать животных нужно с учетом окружающих. Что касается выгула, то говорится, что Совет Министров в течение следующего года разработает профильное постановление, которое будет конкретно говорить, какие инструкции есть для выгула. На законодательном уровне закреплено, что необходимо убирать за своим питомцем.

Обязательно ли чипировать животных?

Александра Каштанова:
Обязательно ли чипировать животное?

Обязательно ли чипировать животных? Мария Василевич рассказала о законе об ответственном обращении с животными-7

Мария Василевич:
После общественного обсуждения, изучая мнения граждан, мы пришли к выводу, что пока эта норма преждевременная, чипирование остается добровольным.

Подробности в видео.

# Закон # общество # Мария Василевич # Ольга Бурлакова # Александра Каштанова # Юрий Царёв

Другие новости рубрики

Все новости
Республиканский субботник пройдёт в Беларуси 20 апреля
15 апреля 2024 08:33

Республиканский субботник пройдёт в Беларуси 20 апреля

Вадим Елфимов: «От суверенитета Греции не осталось и следа»
15 апреля 2024 08:30

Вадим Елфимов: «От суверенитета Греции не осталось и следа»

Индекс доверия к белорусским медиа. Большой разбор в ток-шоу «По существу». Анонс
15 апреля 2024 08:29

Индекс доверия к белорусским медиа. Большой разбор в ток-шоу «По существу». Анонс

Президент поздравил коллектив телекомпании «Воен ТВ» с 30-летием её образования
15 апреля 2024 08:09

Президент поздравил коллектив телекомпании «Воен ТВ» с 30-летием её образования

Благотворительная акция «Дорога домой» прошла в Минске
15 апреля 2024 07:46

Благотворительная акция «Дорога домой» прошла в Минске

В Беларуси запретили ловить судака
15 апреля 2024 07:19

В Беларуси запретили ловить судака

«Грация Души». Необычный модный показ прошёл в Минске
15 апреля 2024 07:05

«Грация Души». Необычный модный показ прошёл в Минске

От космической до политической орбиты – что обсудили Лукашенко и Путин в Москве? Главные тезисы встречи
14 апреля 2024 18:10

От космической до политической орбиты – что обсудили Лукашенко и Путин в Москве? Главные тезисы встречи

Гигин о молодёжи: это слепок, отражение состояния, в котором находится общество в данный момент
14 апреля 2024 17:59

Гигин о молодёжи: это слепок, отражение состояния, в котором находится общество в данный момент

«Выбираются на тротуары». Количество змей на набережной Пинска значительно увеличилось
14 апреля 2024 17:43

«Выбираются на тротуары». Количество змей на набережной Пинска значительно увеличилось

«Бесплатная столовая». Учёные объяснили причину появления ужей на набережной в Пинске
14 апреля 2024 17:43

«Бесплатная столовая». Учёные объяснили причину появления ужей на набережной в Пинске

Нашли настоящие белорусские агроновинки, которые удивят даже гурманов!
14 апреля 2024 17:22

Нашли настоящие белорусские агроновинки, которые удивят даже гурманов!