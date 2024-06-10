Как изменилась работа перевозчиков после Указа Президента? Честное мнение таксиста
Дело с шашечками. Везет ли пассажирской транспортной отрасли в законодательном плане? Какие изменения ожидаются в такси и когда вступит в силу новый указ? Что произошло после большого разбора на самом высоком уровне? На площадке ток-шоу «По существу» развернулась общественно-политическая дискуссия.
Алена Сырова, СТВ:
Прошло несколько месяцев. Что в вашей среде изменилось? Подходят ли перевозчики, таксисты ответственнее к соблюдению норм? Или как было, так было, вы убеждены, что ничего работать не будет?
Дмитрий Боган, индивидуальный предприниматель, таксист:
Нет! Я не убежден. У меня есть желание, чтобы это работало. Но если говорить про результаты по прошествии шести месяцев, то, кроме намерений от государства навести порядок, больше ничего нет. На дороге как был бардак, так он и остается. Как на вокзале был бардак, так он остается. Как в аэропорту был бардак, так он остается. Это не поменялось! Все то же самое, что было.
Но есть намерения – указ Президента, который фактически дает правовое основание для наведения порядка. То есть он дает инструмент.
Кирилл Казаков, СТВ:
Городские власти признают, что у нас существует монополия одного игрока и это неправильно. Есть какое-то понимание ситуации.
Дмитрий Боган:
Сегодня первый раз сказали, что они признают. До этого МАРТ ничего не признавал. Сколько мы ни обращались, Министерство антимонопольного регулирования и торговли не признает этого. Когда я был на приеме у первого заместителя, он меня спросил: а для чего устанавливать, что они являются монополистами, для чего тебе это нужно? Хотя мы говорим об этом года два, что они монополисты и надо обратить внимание на их ценообразование.
Я бы еще хотел заметить. В обществе навязывается мнение, что «Яндекс» – это не диспетчер такси. Вы сейчас сказали, что аренда авто с водителем. Никогда это не было арендой авто с водителем, никогда он не был оператором. Оператор – это совершенно иное понятие. Это всегда был диспетчер такси.