Как изменилась работа перевозчиков после Указа Президента? Честное мнение таксиста

Дело с шашечками. Везет ли пассажирской транспортной отрасли в законодательном плане? Какие изменения ожидаются в такси и когда вступит в силу новый указ? Что произошло после большого разбора на самом высоком уровне? На площадке ток-шоу «‎По существу» развернулась общественно-политическая дискуссия. Алена Сырова, СТВ:

Прошло несколько месяцев. Что в вашей среде изменилось? Подходят ли перевозчики, таксисты ответственнее к соблюдению норм? Или как было, так было, вы убеждены, что ничего работать не будет?

Дмитрий Боган, индивидуальный предприниматель, таксист:

Нет! Я не убежден. У меня есть желание, чтобы это работало. Но если говорить про результаты по прошествии шести месяцев, то, кроме намерений от государства навести порядок, больше ничего нет. На дороге как был бардак, так он и остается. Как на вокзале был бардак, так он остается. Как в аэропорту был бардак, так он остается. Это не поменялось! Все то же самое, что было. Но есть намерения – указ Президента, который фактически дает правовое основание для наведения порядка. То есть он дает инструмент.