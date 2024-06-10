Как качественный сон влияет на самочувствие? Поговорили с врачом-психотерапевтом

Сон – важная часть нашей жизни, именно во время сна организм восстанавливается и готовится к новым вызовам. А вот недостаток такого состояния может привести к серьезным последствиям для здоровья, включая проблемы с сердцем, иммунитетом и памятью.

Оксана Левченко, врач-психотерапевт медицинского центра «Мерси»:

Расстройство сна – группа состояний, которая характеризуется нарушением глубины и режима сна. Главным симптомом является дневная сонливость, которая возникает из-за того, что человек спит меньше, чем нужно. С подобным симптомом в своей жизни сталкивался почти каждый человек. Но когда речь идет о длительности нарушений сна, нарушается физическое и психологическое самочувствие, работоспособность и качество жизни – речь идет о заболевании.

Специалисты выделяют несколько видов расстройства сна – это бессонница, гиперсомния, или сонливость, нарушение режима, снохождение, ужасы во сне и ночные кошмары.

Оксана Левченко:

Среди причин расстройств сна выделяют нарушение гигиены сна. Под гигиеной сна мы понимаем время засыпания, просыпания, баланс искусственного и естественного освещения перед сном. Также большая группа может быть при соматических заболеваниях: болезни сердца, легких, эндокринной системы. Отдельной большой группой является тревожное и депрессивное расстройство, когда к специальным симптомам присоединяется еще и расстройство сна.

На ранних стадиях симптомы расстройства сна не приносят ощутимого снижения качества жизни. Человек даже может привыкнуть к постоянной вялости и сонливости. Опасность кроется в тех состояниях, которые наступают без своевременной медицинской помощи. В таком случае нарушается структура сна.

Оксана Левченко:

Поверхностный сон не переходит в глубокий сон, из-за этого мозг и тело не отдыхают, не расслабляются. Если человек не может уснуть, рекомендуется не мучить себя в кровати, а встать и заняться какой-то деятельностью в течение получаса-часа. А потом опять ложиться в кровать и постараться уснуть. В качестве самолечения иногда пациенты начинают принимать снотворные препараты. Мы не рекомендуем самостоятельный прием препаратов, они вызывают привыкание. При обращении на консультацию мы выставляем диагноз и принимаем решение о том, какие препараты назначить пациенту, чтобы скорректировать его состояние в течение нескольких месяцев.