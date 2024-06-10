Делегация Азербайджана возложила цветы на площади Победы

Тесная дружба и плодотворное партнерство. Беларусь и Азербайджан укрепляют сотрудничество по самым разным направлениям. В Минске с визитом находится парламентская делегация этой страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная цель визита – сближение законодательных баз, укрепление межгосударственных связей, которые станут фундаментом для бизнеса. Так что программа насыщенная. Героическое прошлое – еще одна тема, которая объединяет Минск и Баку. Визит делегации начался с возложения цветов на площади Победы. Ведь уважение к общему прошлому – база, на которой строится наше настоящее и будущее.