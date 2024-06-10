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Делегация Азербайджана возложила цветы на площади Победы

10 июня 2024 13:57
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Тесная дружба и плодотворное партнерство. Беларусь и Азербайджан укрепляют сотрудничество по самым разным направлениям. В Минске с визитом находится парламентская делегация этой страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация Азербайджана возложила цветы на площади Победы-1

Главная цель визита – сближение законодательных баз, укрепление межгосударственных связей, которые станут фундаментом для бизнеса. Так что программа насыщенная. Героическое прошлое – еще одна тема, которая объединяет Минск и Баку. Визит делегации начался с возложения цветов на площади Победы. Ведь уважение к общему прошлому – база, на которой строится наше настоящее и будущее.

Делегация Азербайджана возложила цветы на площади Победы-4

Продолжится диалог в плоскости образования и подготовки кадров. Место встречи – ведущий вуз Беларуси, БГУ. Здесь обсудят перспективы совместных образовательных программ и особенности обучения специалистов в нашей стране.

# Беларусь-Азербайджан # общество

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