Как избежать кражи велосипеда и почему за его хранение в подъезде могут оштрафовать? Узнали у сотрудника СК

Новости Беларуси. Мы все ждем лета с нетерпением, ведь наступает пора долгожданных отпусков, можно отправиться на курорт, на дачу или просто гонять целый день на велосипеде. А вот у преступников отпуска не бывает. Именно на летний сезон приходится пик квартирных краж, краж велосипедов, самокатов и другого имущества. Мы не можем оставить этот вопрос без внимания. Чтобы обезопасить людей от проблем, пригласили в студию программы «Новое утро» на РТР-Беларусь начальника управления Следственного комитета по Минску Петра Микулу. Алена Ланская, ведущая:

Давайте начнем с велотранспорта. Это ценное имущество, но зачастую плохо хранимое. Как избежать кражи нашего любимого велосипеда? За хранение велосипедов на лестничных площадках и в подвалах предусмотрена административная ответственность

Петр Микула, начальник отдела управления Следственного комитета Республики Беларусь по г. Минску:

Прежде всего хотелось бы отметить сам процесс хранения велотранспорта. У нас в стране он организован у граждан, мягко говоря, ненадлежащим образом. Люди хранят свои велосипеды где придется: в подъездах, подвалах, на балконах. То есть фактически они этим сами создают условия для совершения хищения этого транспорта. Более того, оставляя где-то на минутку свой транспорт, подъехав к магазину, в банк, еще в какое-то место, люди даже не пользуются запирающими устройствами. Возвращаясь к вопросу хранения. Надо обязательно отметить такой момент, что хранение велосипедов и иного транспорта (колясок, самокатов) именно в тамбурах, на лестничных площадках, в подвалах и так далее на самом деле запрещено. За это предусмотрена определенного рода административная ответственность: за нарушение правил содержания этих общих помещений предусмотрена ответственность на физических лиц до 30 базовых величин, на юридических – до 50 базовых величин. Это же еще вопросы противопожарной безопасности, потому что пожарный расчет, который не сможет пролезть в какое-то подсобное помещение, где установлен пожарный гидрант, из-за того, что проход завален велосипедами, колясками, самокатами и так далее.

Дмитрий Потапович, ведущий:

Скажите, есть ли шанс найти свое имущество и куда обычно сбывают похищенное? «В основном весь сбыт происходит в интернете» Петр Микула:

Приведу небольшую статистику за 2021 год. Возбуждено около 300 уголовных дел в Минске о хищении персональных средств мобильности. Раскрыто из них примерно 100. То есть раскрываемость – примерно 30 %, довольно невысокая в силу того, что когда люди оставляют свой транспорт, они не заботятся о том, чтобы были какие-то средства видеонаблюдения, небольшая страховка. Поэтому установить потом лицо, которое это совершило, и найти похищенное имущество довольно трудно. В принципе, эта статистика и в этом году повторяется. За истекший период текущего года совершено порядка 100 таких преступлений и раскрыто 30 с небольшим. Опять же, примерно треть. Куда их сбывают? На самом деле не так все просто. Говорить о том, что это происходит через какие-то ломбарды или еще что-то, – нет. В основном весь сбыт происходит в интернете. Интернет-площадки, аукционы, доски объявлений. Граждане почему-то обычно хотят сэкономить, видят, когда продающийся велосипед или самокат по цене – половина от рыночной, причем без внятных объяснений такого заметного дисконта, не задаются вопросом: что это, откуда, зачем, почему оно так. Они не задаются вопросом наличия документов о приобретении этого товара, какой-то истории у продавца не спрашивают. Какая ответственность предусмотрена за кражу велосипеда или самоката?

Петр Микула:

За кражу велосипеда или самоката предусмотрена ответственность вплоть до трех лет лишения свободы. Помимо ответственности за хищение, есть также ответственность за сбыт краденого. Если лицо, которое сбывает похищенное имущество, знает о том, что оно похищенное, оно отвечает по специальной статье. Но там санкция абсолютно такая же. Если же лицо изначально обещает помощь в сбыте, оно отвечает так же, как за хищение. То есть ответственность такая же как у лица, которое похитило это имущество. Дмитрий Потапович:

Еще одна серьезная проблема – это квартирные кражи. Летом многие уезжают на дачу, в санаторий. Как предупредить квартирные кражи?

Петр Микула:

Прежде всего следует побеспокоиться о том, чтобы посторонние лица не имели слишком простой доступ. Уезжая куда-то, особенно дачи, нужно заботиться, чтобы были закрыты окна, двери, калитка. Можно попросить кого-то периодически проверять, насколько все в сохранности. Особенно это касается дачных участков. В то же время есть и различные способы охраны. Можно заключить договор с Департаментом охраны МВД. Они поставят на охрану соответствующий объект, и в случае каких-либо происшествий вероятность более 90 %, что они успеют среагировать вовремя, пресекут совершение преступления, и имущество останется в сохранности. Алена Ланская:

Не могу не вспомнить про телефонные мошенничества. Это одно из самых популярных преступлений, и оно всесезонно. Как же обезопасить себя и родных от этого? «Просто убедитесь в том, что это действительно обман»