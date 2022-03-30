Как избавиться от кротов? Вот какие растения помогают бороться с вредителями
Стартовал дачный сезон. Садоводы-любители бережно выращивают рассаду на подоконниках, готовятся опустить в грунт. Период этот хлопотный и волнительный, ведь то, что посеешь, то потом и пожнешь. О том, как собрать богатый урожай, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального ботанического сада:
Всем известно, что некоторые культуры нам помогают бороться даже с вредителями. Так, цветочные растения, например, бархатцы, настурция, отгоняют выделениями корней различных вредных насекомых. Например, нематоды – такие простейшие организмы. Настурция берет на себя удар, и мы иногда на ней замечаем тлю, потому что тля сразу поселяется на настурции. Это для нас сигнал, что надо провести профилактическую обработку. Массу таких примеров можно привести.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Какую именно обработку – химическую?
Ольга Дуброва:
Я думаю, лучше начать с профилактической. То есть когда мы видим либо первые признаки, либо помним, анализируем наши действия по прошлому году и понимаем, что примерно в этот период или при таких климатических условиях, когда сухо или, наоборот, очень влажно. Лучше, конечно, использовать препараты, которые природного происхождения. Сейчас очень популярен фитоспорин и различные другие препараты на основе вытяжек из растений.
Алеся Лакина:
Может, есть какие-то народные средства, что можно под рукой взять?
Ольга Дуброва:
Большое количество народных средств, начиная от настоек крапивы, чистотела, табачная пыль. Все это надо немножко сдобрить – настругать мыла, разболтать, чтобы за счет мыльной пенки жидкость не скатывалась, а задерживалась на листовой поверхности.
Татьяна Савчик:
Это помогает и работает?
Ольга Дуброва:
Да.
Татьяна Савчик:
А против вредителей таких конкретных, как кроты, медведки?
Ольга Дуброва:
Можно пошутить и крикнуть ему: «Крот, уходи!» Заливать можно крысиную воду и все прочее. Можно ставить электрические на батарейках кротогоны. Но дело в том, что если здесь проходит у него кормовая база, его кормовые ходы, это же не просто так, вот он пришел и ему захотелось посмотреть, как вы тут живете, что посадили, как у вас урожай.
Татьяна Савчик:
А так просто его не отвадишь оттуда?
Ольга Дуброва:
Поэтому лучше всего физический способ – простите меня, кротики – уничтожения. Это кротоловки. Но тоже надо почитать инструкцию и понимать, что это у вас на огороде за ходы такие. Просто так он выскочил или ходит кормиться от соседей именно на ваш огород.
Светлана Прохорчук:
Ольга, а муравьи? Это мой бич.
Ольга Дуброва:
Простейшее средство – это пищевая сода, которая безопасна и эффективно работает.
Светлана Прохорчук:
Господи, я чего только не перепробовала – и химию, и кипяток.
Ольга Дуброва:
Есть химические препараты. Вы же понимаете, что если это муравьи рыжие, гнезда у них в почве. Пока кипяток дойдет на 30 сантиметров, то он уже не кипяток. Вы колонию немножко попугаете, но завтра они с новой силой начнут работать на вашем огороде в отместку за такие действия. Потому что это все-таки мы пришли в природу. Они у себя дома, а мы пришли к ним в гости.
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