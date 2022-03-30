Как избавиться от кротов? Вот какие растения помогают бороться с вредителями

Стартовал дачный сезон. Садоводы-любители бережно выращивают рассаду на подоконниках, готовятся опустить в грунт. Период этот хлопотный и волнительный, ведь то, что посеешь, то потом и пожнешь. О том, как собрать богатый урожай, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального ботанического сада:

Всем известно, что некоторые культуры нам помогают бороться даже с вредителями. Так, цветочные растения, например, бархатцы, настурция, отгоняют выделениями корней различных вредных насекомых. Например, нематоды – такие простейшие организмы. Настурция берет на себя удар, и мы иногда на ней замечаем тлю, потому что тля сразу поселяется на настурции. Это для нас сигнал, что надо провести профилактическую обработку. Массу таких примеров можно привести. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Какую именно обработку – химическую? Ольга Дуброва:

Я думаю, лучше начать с профилактической. То есть когда мы видим либо первые признаки, либо помним, анализируем наши действия по прошлому году и понимаем, что примерно в этот период или при таких климатических условиях, когда сухо или, наоборот, очень влажно. Лучше, конечно, использовать препараты, которые природного происхождения. Сейчас очень популярен фитоспорин и различные другие препараты на основе вытяжек из растений.

Алеся Лакина:

Может, есть какие-то народные средства, что можно под рукой взять? Ольга Дуброва:

Большое количество народных средств, начиная от настоек крапивы, чистотела, табачная пыль. Все это надо немножко сдобрить – настругать мыла, разболтать, чтобы за счет мыльной пенки жидкость не скатывалась, а задерживалась на листовой поверхности. Татьяна Савчик:

Это помогает и работает? Ольга Дуброва:

Да.