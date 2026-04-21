«Не советую заниматься шантажом» – Мадьяр о Зеленском, «Дружбе» и кредите Киеву

Петер Мадьяр, лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса», займет пост премьер-министра Венгрии в мае. Политик высказался касаемо дальнейшего курса страны, пишет ТАСС.

В вопросе нефтепровода «Дружба» Мадьяр указал, что Владимиру Зеленскому он не советует пытаться шантажировать Будапешт. Зеленский ранее сообщил, что «Дружба» в скором времени будет готова к работе, однако возобновление поставок произойдет после снятия Венгрией запрета на предоставление ЕС кредита Киеву на 90 млрд евро. Мадьяр надеется, что поставки возобновятся и обратился к Москве с просьбой о продолжении прокачки.

Тема кредита для Киева, по мнению Мадьяра, в сущности закрыта. Во время переговоров с делегацией ЕК в Будапеште, отметил он, данную тему не затрагивали. В декабре 2025 года в ходе саммита Евросоюза в Брюсселе было принято решение, что венгерская сторона препятствовать предоставлению кредита Украине не будет, однако сама участие принимать отказалась, пояснил политик.

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