О двухтомнике «Корни» и «Корнееды», бандеровщине и смысле фразы «Вы невероятные». Большое интервью Муковозчика Азарёнку

Корни и корнееды. Можно ли из обычного человека или даже целого народа слепить нечто чудовищное, поражающее злобой и жестокостью? Как видим, западные политтехнологи в этом преуспевают. Как защититься от расчеловечивания и защитить будущие поколения от колониального порабощения и войны – рассуждают Григорий Азаренок и Андрей Муковозчик в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авторская программа «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

У нас в гостях писатель, публицист, колумнист «СБ. Беларусь сегодня» Андрей Николаевич Муковозчик. У нас на столе ваше новое произведение, двухтомник, очень красивое. Емкое и точное название «Корни» и «Корнееды». Расскажите, пожалуйста, что вы хотите сказать своему читателю. О двухтомнике «Корни» и «Корнееды»: это первая попытка системного анализа враждебного проникновения в чужую среду Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

О своей книге говорить тяжело. Ты же ее написал, и первая реакция – читайте, там все написано. Я скажу словами предисловие: «Умри – лучше не напишешь». «Корни» и «Корнееды» – это первая попытка пусть относительного, но все же системного анализа методов и способов враждебного проникновения в чужую среду, то есть в нашу. Навязывание западных ценностей, подмена понятий и размывание устоев структурами гражданского общества. Этому посвящен первый том «Корни», а второй том посвящен кротам и кровососам, тем, кто конкретно это делал, почему, какими методами. Вглядитесь в светлые лица.

Григорий Азаренок:

От этого и оттолкнемся. Андрей Николаевич, недавно Никита Михалков сделал шикарную подборку. Там люди в 1990 году в Украине рассказывают: «Да, мы будем независимыми, мы русских будем любить, будем дружить. Куда мы денемся? Мы же братские народы, всегда это все понимали». И так далее. Прошло 30 лет, мы видим зверские, нечеловеческие пытки, просто не поддающиеся описанию. Наверное, 30 лет вот той работы… «Бандеровщина – это такое быдло-нацизм» Андрей Муковозчик:

Это и есть та работа, которая целенаправленно проводилась, потому что партия УНА-УНСО – партия, Григорий – организованная политическая сила, бандеровская, с идеологией бандеровщины. Бандеровщина – это такое быдло-нацизм. Партия УНА-УНСО была легализована в Украине, чтобы не соврать, в 1997 году. Вот, прошло 25 лет, собственно, ровно поколение. А книги, учебники, где воспитывалась, начиная со школы, ненависть к москалям, ненависть к русским, обособленность Украины и вбивался лозунг «Україна понад усе». Пошло официально с 2004 года, после победы первого Майдана – помаранчева революція с Ющенко. Вот она, системная работа, вот она дает свои плоды. Вот то, о чем Гитлер говорил. Их от химеры совести освобождали не явочным порядком, как Гитлер перед июнем 1941-го, а начиная с 2004 года, тихой сапой – потихонечку. Освободили. Что мы видим? Видим пытки военнопленных, которые они даже не стесняются снимать и выкладывать в Сеть. Это предел того падения, до которого дошло украинское общество. О смысле фразы «Вы невероятные» Григорий Азаренок:

«Україна понад усе», «Вы невероятные», «Я освобождаю вас от химеры совести» – это синонимы? Андрей Муковозчик:

Да, абсолютно одного порядка вещи, потому что что такое «Вы невероятные»? Вы лучше других. Наша Машка вбросила, и то я уверен, что не сама, а ей подсказали. Григорий Азаренок:

Она – типичный продукт западной политтехнологии.

Андрей Муковозчик:

Да, она просто рупор и голос. Вот она вбросила: «Вы невероятные», и невероятные это с удовольствием подхватили, потому что неразумному человеку это настолько приятно, что отказываться от этого уже просто невозможно. Григорий Азаренок:

Тебе ничего не надо делать, ты уже невероятный. Как тогда было – ты уже ариец. Андрей Муковозчик:

А профессор Чернявская, мамаша просто «тутбаек», она же сформулировала это просто с академической четкостью – чернь. Мало того что мы с вами, мало того что ябатьки и силовики, мало того что большинство населения Беларуси – чернь, в чернь попадает и то протестное мясо, которое их защищало, собственно, своими телами на всех этих митингах и гуляниях. Ведь посмотрите, никто из этой БЧБ-интеллигенции ухитрился не попасть тогда под раздачу. Они сзади были. Они, невероятные, стояли сзади, презирали и сейчас презирают это же самое мясо. Григорий Азаренок:

Мы помним, мясо за них дралось на улицах, а они с утра с шампанским. Андрей Муковозчик:

Да-да, они с утра шампусика. Погуляли, вернулись, снова шампусика – и в «фейсбучек». Вот такая милая жизнь. Григорий Азаренок:

И казалось бы, политтехнологии такие примитивные. Мы помним еще, первый кандидат в президенты, который еще с Кравчуком соревновался, Черновол был такой. У него была позиция: «Мы не дадим больше москалям жрать наше сало». «На чем бандеровщина строится? На дикой, на животной ненависти»

Андрей Муковозчик:

Эта беда идет еще с Никиты Сергеевича Хрущева, который объявил амнистию всем бандеровцам, которые тогда сидели за свои конкретные преступления в лагерях и которые повозвращались. «Рух» – это то, что было бы, дай бы мы нашим бчбнутым волю. Вот если бы они продолжили, это логическое продолжение. Ничего другого. Собственно, на чем бандеровщина строится? На дикой, на животной ненависти – москали, жиды та ляхи. Это три народа, которые вот этих «укрнациков» окружают. Вот с ними надо разобраться, убить максимально жестоко, запугать, выгнать. Ну и, наверное, жрать сало. А еще не забудьте при этом, и это мы видим по поведению нынешнего невероятного президента Украины, – им все должны. Григорий Азаренок:

Так же, как змагарам в 2020-м. «Сейчас мы видим, что права человека – это права западного человека» Андрей Муковозчик:

По всему миру, да. По всему миру стоит крик, что «вы должны Украине». И весь мир с недоумением озирается, пытается стряхнуть это с себя. Но почему, собственно? И Европа, кстати говоря, только начала смотреть на поведение вот этих отравленных бандеровщиной, тех, которые сбежали. Григорий Азаренок:

Ну давайте вернемся к вашему произведению. Пока многие в шапку спят, мы должны понимать, что западные политтехнологи, структуры, специалисты, где бы они ни были, в Польше, Литве, в Украине и так далее, работают каждый день, систематически, методично. И вот вы раскрываете эти механизмы. Андрей Муковозчик:

Мало того, работают – это настоящее время. Холодная война закончилась подписанием Хельсинкских соглашений формально в 1975 году. И сразу же началась подготовка гибридной войны с подписанием тех самых прав человека. Сейчас мы видим, что права человека – это права западного человека. Нет никаких прав у мигрантов, беженцев, людей другой национальности, кроме, конечно, беглых украинцев. Григорий Азаренок:

Кого назначат.

Андрей Муковозчик:

Да, но это пока. А все права человека использовались Западом как дубинка, сначала против Советского Союза, потом против всех постсоветских стран. Это началось тогда. Множество институтов на это работало и продолжает работать. Когда наша белоруска совершенно спокойным тоном пишет о том, что мир разделился на людей и русских, это нацизм в чистом, незамутненном абсолютно виде. Она к этому пришла сама. Она была невероятной, «протестункой», интеллигенткой и так далее. Григорий Азаренок:

Элитой. Нам тоже придется заниматься денацификацией. Пусть лайт, но это надо выкорчевывать Андрей Муковозчик:

Да. Она к этому пришла. Нам тоже придется заниматься денацификацией. Пусть лайт, пусть не так, как это надо делать у наших южных соседей, но нам это тоже придется делать, потому что это надо выкорчевывать. Надо выкорчевывать, потому что это ведет к крови, ведет к смертям. Григорий Азаренок:

Обязательно. И то ваше обращение, чтобы была системная работа, потому что мы понимаем, что там идет системная работа. Тавистокский институт человеческих отношений, Калифорнийский университет – они разрабатывают эти технологии, эти методы. Андрей Муковозчик:

С традициями, с опытом. А традиции у англосаксов «разделяй и властвуй» минимум лет 300-400, если вообще не брать времена Цезаря. Григорий Азаренок:

И они опыты над целыми народами проводили.

Андрей Муковозчик:

И у них это очень хорошо зашито. Это зашито в менталитет аристократии, которая только и правит западным миром. О Валерии Новодворской Григорий Азаренок:

Андрей Николаевич, вот подтвердить ваши слова про права человека. Я сейчас быстренько нашел… Мне очень симпатичен такой персонаж – уже ушла в мир иной – Новодворская. Она вражина лютая, но… Андрей Муковозчик:

Кристальная, дистиллированная. И именно поэтому ее высказывания очень характерны. Григорий Азаренок:

Но ценить таких людей все-таки надо. Андрей Муковозчик:

Именно поэтому ее высказывания очень характерны. Григорий Азаренок:

Потому что она говорит без обиняков, что эти все письменницы, чекулаевы, дайнеки, как вы это называете, вынуждены скрывать. «Совкам ничего нельзя объяснять, ибо они и есть тот самый лучший, спелый, отборный плод славяно-византийско-скифской традиции. Их смрадное море мы осушаем. Начался отлив, совки могут дышать только жабрами». И про права человека, то, что вы сказали. «Я лично правами человека накушалась досыта. Некогда и мы, и ЦРУ, и США использовали эту идею как таран для уничтожения коммунистического режима и развала СССР. Эта идея отслужила свое, и хватит врать про права человека и про правозащитников. А то как бы не срубить сук, на котором мы теперь сидим». Андрей Муковозчик:

Умна была Валерия Ильинична в плане получения грантов и денег. Их слишком много расплодилось. И она хотела отсечь от себя тех, кто уже не нужен, а заниматься дальше уже откровенно подрывной деятельностью.

Григорий Азаренок:

То есть истовый враг Советского Союза, вот она просто без обиняков это сказала. Андрей Муковозчик:

Абсолютно. Григорий Азаренок:

«Корни». Что такое эти их корни? Какие это структуры? Социальные сети. И сейчас стоит вопрос, и Президент поднимал на совещании со СМИ – что нам с ними делать? Я вот высказывал уже свою мысль, потому что это не просто дезинформация, эта таргетированная реклама, с этим можно бороться. Но американские соцсети приучают нашу молодежь к другому образу жизни. Не нашему. К легкому успеху. Есть тысяча лайков – все, значит популярен, продвигаешься туда дальше и так далее. То есть что нам сейчас с этим делать? «Как отличить ложь от правды?» Андрей Муковозчик:

Что-то надо делать. Надо садиться всем вместе и думать, что нам делать. Точно так же, как джинсы являлись символом свободной жизни 40-50 лет назад, так же лайки являются тем же основным символом, ничего это не стоит. Ничего это на самом деле не стоит. Ни джинсы, ни яркие целлофановые пакеты, за которые в свое время готовы были очень многое отдать, ни эти лайки – ничего это не стоит на самом деле. Нужно начинать работать, системно работать. И тут понятна история, что, скажем, учебники быстро не сделаешь. Их не сделаешь чисто физически быстро, поэтому подгонять Министерство образования надо, но в разумных пределах, просто чтобы этот процесс не замедлялся. Были мы с Дмитрием Александровичем Жуком в Новоколосово, и там заместитель командира части задал очень простой вопрос: «Что бы вы посоветовали родителям в отношениях со своими детьми?» Жук, естественно, сказал: «Советовать родителям в отношениях со своими детьми я бы не взялся». И абсолютно правильно. Но тут замкомандира части добавил: «И какой бы вы дали лозунг буквально несколькими словами?» Вот если буквально несколькими словами – мы каждый на своем месте, мы можем заниматься патриотическим воспитанием личным примером, в семьях. Очень просто, если мы каждый сумеем вести себя по принципу из полузабытой, а сейчас той песни, которая должна быть возрождена: «Раньше думай о Родине, а потом о себе».

Андрей Муковозчик:

Вот такой простой совет, который я давал на другой лекции людям, ежедневно сталкивающимся с населением – на земле, в конкретных райисполкомах, в сельских исполкомах и так далее. Они говорят: «Как отличить?» Вот мы говорим про ситуацию в Украине. Как отличить ложь от правды? Что людям сказать про вот эти хлопки, которые мы слышали у себя в Клецке? Я говорю: «Ну, давайте так. Ни вы, ни я не знаем, что это за хлопки». – «Да, – говорит, – не знаем». – «Ни вы, ни я сейчас не узнаем, что это были за хлопки. Понятно почему – обстановка такая. И это военная сфера, а она засекречена и очень трудно поддается, что называется, публичности, и не нужно этого делать». – «Да, – говорит она, – да. Так а что, а как быть?» Я говорю: «Смотрите, два варианта. Вы можете верить нашему Министерству обороны – вот сообщение, официальное, сухое, написанное казенным языком». Григорий Азаренок:

Или экстремистам. Андрей Муковозчик:

«Вы можете верить массе экстремистских каналов, которые рассказали, что отсюда полетели ракеты «Сатана» и полетели прямо на Вашингтон, и вернулись, и взорвались. Короче, вот этому всему бреду. Можете?» – «Да, – говорит, – могу». Я говорю: «Есть вопросы в вере». Есть вопрос на самом деле, кому вы хотите верить. Григорий Азаренок:

Если вы хотите истерить и крутиться в очередной раз, если вы уже зависимы от этого, то тогда да. А если вы нормально себя чувствуете… «Батька наш не дал ни единого повода никогда сомневаться в том, что он говорит правду»

Андрей Муковозчик:

И у нее, у аудитории, возникает немой вопрос: «А кому?» Я говорю: «Очень простая вещь. Батька наш не дал ни единого повода никогда сомневаться в том, что он говорит правду. Не верьте мне, не верьте Азаренку, верьте ему». Григорий Азаренок:

Два образа государства сейчас: белорусское и украинское. Украинское сейчас – это телевизионный, интернетный театр абсурда. То есть когда сначала президент награждает посмертно героев-прикординников «Героями Украины», через две недели военачальник поменьше награждает выданного, живого. И никого ничего не смущает. Андрей Муковозчик:

Глава обладминистрации выдает областную медаль... Когда советник президента, рассказывая о геройстве херсонских партизан, выкладывает в Сеть фотографии из Азербайджана. «Им показывают кино, сериал такой». О фейках и правдивой информации в Украине Григорий Азаренок:

Каждый день десятки уже этих фейков. Но смотрите сам образ, я к чему подвожу. У них принцип управления – Зеленский раз в день выступает, по десять раз записывает видосики. Андрей Муковозчик:

Это потому, Григорий, что он ничем не управляет, поэтому у него есть время на все эти видосики, нервы, порошочки, потирания носа и все остальное. Если бы он чем-то управлял, у него не было бы этого времени просто. За него управляют другие. Он клоун, Петрушка. Григорий Азаренок:

Как раз в интернетной среде это в кайф.

Андрей Муковозчик:

Да, именно им показывают кино, сериал такой. Григорий Азаренок:

«Слуга народа – 2». Андрей Муковозчик:

Да. В котором они побеждают, громят. И при этом накапливается дикая, лютая злоба, потому что на самом же деле мы сидим в подвале. Но давайте посмотрим сюда. От этого детей надо тоже отучать. Опять же, надо вести нормальный образ жизни. Ты выходишь на улицу, если ты умеешь смотреть, а этому родители должны учить детей, ты видишь, что солдаты делятся с мирными жителями сухпайком своим, что Росгвардия или просто гвардия, полиция не пытает людей, она их защищает, что вода идет в Крым, потому что людям нужна вода. Григорий Азаренок:

Которую вы забетонировали. Андрей Муковозчик:

Да. Вот это жизнь настоящая. Но если ты хоть немножко умеешь думать, ты начнешь чего-то понимать. Григорий Азаренок:

Да, но при этом мы знаем один трагический пример, когда иррациональная реальность победила реальность настоящую. 1991 год – то, что мы с вами обсуждали, когда джинсы, бургер, капитализм – это успех каждого, последняя тачка и телка в шубе на заднем сидении – победило у советских людей. Может быть, не у всех. Мы помним, референдум был, но тем не менее. Эта ирреальность победила настоящую социальную реальность. И потом, сейчас мы до сих пор все это расхлебываем. Они раздали людям оружие, превратили их в комбатантов. Более того, они спрятались за их спины