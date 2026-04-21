Как снизить холестерин и улучшить работу сердца? Готовим кунжутное молоко – вот рецепт
Кунжут – суперфуд, богатый кальцием, магнием, медью, цинком, укрепляющий кости, суставы и иммунитет. Семена кунжута улучшают гормональный фон, состояние кожи и волос, снижают плохой холестерин и улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Сейчас я расскажу вам, как можно использовать семена кунжута, и мы приготовим суперполезное кунжутное молоко.
Для этого замачиваем семена кунжута на несколько минут. Затем промываем и отправляем в блендер вместе с водой.
Вкус и жирность молока вы можете регулировать с помощью количества кунжута и добавляемой воды. Вот такая смесь у нас получилась, и сейчас нам нужно ее процедить.
Для вкуса можете использовать несколько капель меда, а жмых ни в коем случае не выбрасывайте, из него можно приготовить полезную выпечку. Вот такой напиток у нас получился. Можете смело предлагать его детям, он будет улучшать здоровье их костей и зубов. Добавляйте такое полезное молоко в свой рацион и будьте здоровы!