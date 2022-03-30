«Просто не будут расти». В какие дни лунного календаря нельзя высаживать рассаду?

Стартовал дачный сезон. Садоводы-любители бережно выращивают рассаду на подоконниках, готовятся опустить в грунт. Период этот хлопотный и волнительный, ведь то, что посеешь, то потом и пожнешь. О том, как собрать богатый урожай, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Вопрос к астрологу. Говорят, что при посадке действительно учитывают фазу луны, лунный календарь, обращают на это внимание. Работает ли это?

Виктория Барздыко, астролог:

Да, это работает. Хочу вам сказать, что даже у моей бабушки еще были календари, где прописаны фазы луны. Она за этим следила. Сама собирала семена, высушивала. Я это хорошо помню из своего детства. Как влияет луна на посадки? В принципе, выращивать можно, посадки делать и на растущую, и на убывающую луну. Только нужно немного разделить то, что мы будем высаживать. То, что растет вверх, – энергия поднимается, значит это нужно высадить на растущую луну. Чтобы энергия опустилась для корнеплодов – хорошо для картофеля, свеклы, моркови – тогда на убывающую луну. Тогда все листочки отдают всю энергию, питательные вещества корням. Мы просто избегаем новолуния, полнолуния и моменты затмений. Сейчас не нужно самостоятельно ничего высчитывать. Мы живем в XXI веке. Татьяна Савчик:

Все прописано? Виктория Барздыко:

Если это не прописано в календаре, каком-то журнале, мы открываем интернет и ищем там. Там все прописано очень подробно для тех, кому сложно определиться, когда будет убывающая луна, когда – растущая. Там даже прописано, какие культуры высаживать.