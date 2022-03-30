«Просто не будут расти». В какие дни лунного календаря нельзя высаживать рассаду?
Стартовал дачный сезон. Садоводы-любители бережно выращивают рассаду на подоконниках, готовятся опустить в грунт. Период этот хлопотный и волнительный, ведь то, что посеешь, то потом и пожнешь. О том, как собрать богатый урожай, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Вопрос к астрологу. Говорят, что при посадке действительно учитывают фазу луны, лунный календарь, обращают на это внимание. Работает ли это?
Виктория Барздыко, астролог:
Да, это работает. Хочу вам сказать, что даже у моей бабушки еще были календари, где прописаны фазы луны. Она за этим следила. Сама собирала семена, высушивала. Я это хорошо помню из своего детства.
Как влияет луна на посадки? В принципе, выращивать можно, посадки делать и на растущую, и на убывающую луну. Только нужно немного разделить то, что мы будем высаживать. То, что растет вверх, – энергия поднимается, значит это нужно высадить на растущую луну. Чтобы энергия опустилась для корнеплодов – хорошо для картофеля, свеклы, моркови – тогда на убывающую луну. Тогда все листочки отдают всю энергию, питательные вещества корням. Мы просто избегаем новолуния, полнолуния и моменты затмений. Сейчас не нужно самостоятельно ничего высчитывать. Мы живем в XXI веке.
Татьяна Савчик:
Все прописано?
Виктория Барздыко:
Если это не прописано в календаре, каком-то журнале, мы открываем интернет и ищем там. Там все прописано очень подробно для тех, кому сложно определиться, когда будет убывающая луна, когда – растущая. Там даже прописано, какие культуры высаживать.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
А вы расскажите – удачные дни в марте, апреле?
Виктория Барздыко:
Это сложно высчитывать сейчас по датам. Главное, не попасть в новолуние и полнолуние.
Татьяна Савчик:
То есть такая нестабильная энергия?
Виктория Барздыко:
Да, это нестабильная энергия, когда могут происходить непонятные вещи. То есть в новолуние, по статистике, энергии очень мало. Поэтому растения, высаженные в новолуние, просто не будут расти. Лучше на следующий день либо даже через день.
Татьяна Савчик:
А как исправить этот момент, если ошиблась, не учла, не посмотрела?
Виктория Барздыко:
Надо было раньше думать.
«Что-то среднее по вкусу между дыней и баклажаном». Что нужно учесть садоводу-любителю, прежде чем выращивать редкие культуры – подробнее здесь.