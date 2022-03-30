Тот самый Т-34. Кто управлял легендарным танком, который стоит у Центрального дома офицеров в Минске?

Новости Беларуси. В 2022 году Беларусь отпразднует 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. За эту Победу советский народ заплатил высокую цену: миллионы человеческих жертв, тысячи разрушенных городов и неисчислимое количество искалеченных судеб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но за цифрами и фактами скрываются жизни обычных людей, многих из которых война сделала героями.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Улица Фроликова расположена в юго-восточной части Минска, в микрорайоне Слепянка. Ее протяженность – около километра. Начинается на пересечении с улицей Менделеева, идет параллельно Долгобродской, пересекается с Уральской и заканчивается пересечением с улицей Передовой. Названа в честь участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза танкиста Дмитрия Георгиевича Фроликова.

Дмитрий Фроликов родился 8 ноября 1918 года в селе Красное Рязанской области в крестьянской семье. Окончив четыре класса местной школы, мальчик уезжает к отцу в Коломну. Там начинает заниматься в аэроклубе, а потом устраивается пионервожатым в школу в Подольском районе. Он очень любил детей, мечтал стать учителем и заочно учился в педтехникуме. Но в 1938 году Фроликов был призван в Красную Армию. Стал сержантом, помощником командира взвода противотанковых ружей. Участвовал в советско-финляндской войне.

Великую Отечественную Фроликов встретил на Балтике, где служил на торпедном катере. В первых же боях проявил отвагу и мужество, был отмечен медалью «За отвагу». После ранения его отправили в сухопутные войска. Опытного и закаленного в боях сержанта Фроликова командование направило в Горьковское танковое училище, после окончания которого уже младшим лейтенантом он прибыл во 2-й гвардейский танковый корпус 3-го Белорусского фронта, а позднее был назначен командиром взвода разведки в 4-ю гвардейскую танковую бригаду.

Особо отличился Фроликов в Белорусской наступательной операции «Багратион». 26 июня 1944-го танкисты его взвода захватили перекресток дорог Москва – Минск, Орша – Смоляны, разбили автоколонну из 150 машин и подбили два вражеских танка. А на следующий день в Шкловском и Круглянском районах танковый взвод Фроликова захватил две переправы, отрезав неприятелю путь к отступлению, уничтожил 8 танков и самоходных артиллерийских установок, а также 170 машин.

2 июля 1944-го взвод Дмитрия Фроликова совершил почти 60-километровый бросок и к вечеру вышел на подступы к Минску. Гитлеровцы превратили восточные окраины города в мощную систему оборонительных сооружений. Чтобы раскрыть вражескую оборону, командир корпуса приказал произвести разведку боем. Выполнение этой задачи было поручено взводу младшего лейтенанта Фроликова. Ночью три советских танка под его командованием устремились к городу. В темноте гитлеровцы сразу не смогли разобраться, чьи это машины. Фроликов приказал двум танкам выдвинуться вперед и принять огонь на себя, свой же танк поставил в засаду. Он наблюдал, откуда противник ведет огонь, где у него слабые места в обороне. Пока два его танка вели бой, машина Фроликова вышла из укрытия и первой ворвалась в столицу. В 2 часа 30 минут 3 июля 1944 года в эфир полетели слова: «Я – Фроликов, нахожусь в Минске».

Экипаж Фроликова смог уничтожить самоходное орудие, противотанковую и две зенитные пушки. Его Т-34 на полном ходу несся по улицам города, расстреливая в упор гитлеровцев. А в эфир передавались сведения об огневых точках противника. Это и было главной задачей взвода Фроликова. В пятом часу 3 июля советские танки вошли в Минск. Под ударами войск 3-го и 1-го Белорусских фронтов к исходу дня столица Беларуси была полностью очищена от врага.