«Материал очень востребованный». Что такое Единый информационно-образовательный ресурс и как он работает?

Новости Беларуси. С 1 сентября в новом формате начинает работать Единый информационно-образовательный ресурс. Между собой его называют копилкой новаторских идей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Круглик, директор Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Беларуси:

Собственно говоря, я сейчас перехожу к Единому информационно-образовательному ресурсу. Адрес очень простой, eior.by. Пока на уровне общего среднего образования, но в перспективе, конечно, и профессионально-техническое, и среднее специальное образование. Выбираем класс.

Подсказки для учителя, как сделать урок эффективнее. А для школьников и родителей – учебный тренажер. По каждому предмету для всех классов разработан курс дистанционного обучения школьников. Так что «не выучил, потому что отсутствовал» уже не пройдет. «Как использовать интернет для того, чтобы он был полезен?» Что ещё обсуждают на большом педсовете в Минске Алеся Климович коллегам рассказывает, как ее коллектив создавал 49 онлайн-уроков по географии.

Алеся Климович, директор средней школы № 115 Минска:

Разработка этих уроков была рассчитана на то, что там есть модуль «Проверь себя». И каждый учащийся может, посмотрев урок, изучив материал самостоятельно, себя проконтролировать, как он усвоил этот материал. После каждого урока разработано 10 вопросов по каждому тесту . Я хочу сказать, что дети заинтересованы. Даже при проведении практических работ видно, что дети просматривали и готовились именно по этим урокам. Материал очень востребованный, он только помогает и повышает качество образования.