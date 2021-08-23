В Беларуси пройдёт большой педсовет. Какие вопросы на нём обсудят?

Новости Беларуси. Какой быть национальной системе образования в ближайшее десятилетие? Стратегию определит большой августовский педсовет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 23 августа в Минске около 1 000 педагогов, руководителей учреждений образования, представители власти, общественных объединений и профсоюзов будут обсуждать насущные для отрасли вопросы. На понедельник, 23 августа, запланирована работа в секциях. Массу идей для обсуждения подготовили представители регионов.

Дистанционное обучение, развитие инклюзивного обучения, а также совершенствование подготовки педагогических кадров. Определить главные направления для развития образовательной сферы – та задача, которая стоит перед профессиональным сообществом. Среди участников педсовета и директор Витебского государственного технического колледжа, где уверены: белорусские школы и университеты необходимо цифровизировать. Кроме этого, не забывать и о воспитании молодежи. «Придает новый импульс заряда, энергии». Как о большом педсовете отзываются региональные педагоги?

Готовится к встрече с коллегами первый и пока единственный народный учитель Беларуси Валерий Барашков. За время работы – а это больше 40 лет – он подготовил более 100 победителей олимпиад по физике, в том числе международных. У могилевского педагога свой подход в изучении предмета, и уроки мало чем похожи на привычные лекции. Он все объясняет на жизненных примерах.

Валерий Барашков, народный учитель Беларуси:

Бороться вот с этим информационным потоком нам, учителям, и родителям, и в целом государству становится большой проблемой. Нужно понимать, что человек формируется в среде. Мы живем в воздушной среде, дышим, мы живем в стране, где жить безопасно. Появилась новая информационная среда, с которой мы еще не знаем, как работать. Очень много открытых таких мест. И я думаю, что на предстоящем августовском совещании проблема будет озвучена более конкретно.