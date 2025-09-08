Как испечь хлеб по старинному рецепту? В белорусской агроусадьбе проведут мастер-класс с дегустацией

Подарим волшебный тур и отправимся в Волковысский район в программе «Путевка BY» на СТВ. Сделаем шикарные кадры на белорусских Мальдивах, испечем вкуснейший хлеб и восхитимся россыпью храмов!

Лучший рецепт прийти в тонус – провести выходные на лоне природы. В деревне Ольхово мы отыскали колоритную агроусадьбу. Здесь есть все – старинный деревенский дом, объятия леса, грибы-ягоды, креативные фотозоны, а самое главное – радушные и щедрые хозяева.

За 10 лет они осчастливили не только белорусов, но и туристов из многих уголков мира! Гости от Европы до Австралии ощутили прелести загородной романтики. Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

Переступаешь порог – и такое ощущение, что приехала на каникулы к бабушке.

Хозяин агроусадьбы:

Что-то осталось местное, что-то помогали родители из других деревень привозить. Но это очень ценится нашими гостями, потому что это все сделано руками бабушек – вышивки, постилки домотканые. Это комната-музей, ведь за каждым дываном, за каждым рушником тоже своя история.

Сундук тоже остался нам в наследство, покрыли защитным лаком, чтобы остался узор, который характерен для Волковысского района.

А еще в этой агроусадьбе процветает гастрономический туризм! Пекут блины, взбивают сливочное маслице, делают имбирные пряники и угощают вкуснейшим хлебом из печи. Рецепт на закваске переняли от бабушек. Кулинарный мастер-класс специально для вас! Похрустим вместе и испечем ржано-пшеничный хлебушек.

Сергей Шиманский, пекарь:

Самый главный ингредиент – это закваска. Она передавалась из поколения в поколение – от мамы к дочке – или передавалась в свою семью, и хранилась она всегда в деже. После замеса теста дежу никогда не мыли, оставалось тесто, оно высыхало. Когда собирались печь хлеб, добавляли воду, муку свежую, закваска растворялась, и получалась свежая опара.

Считалось, чем взрослее закваска, тем вкуснее хлеб получается. Нашей закваске уже порядка восьми лет.

Берем около 300 граммов фирменной закваски, вливаем в нее 500 миллилитров воды и тщательно перемешиваем, чтобы заквасочка равномерно распределилась и тесто хорошо подрастало.

Затем добавляем 180 граммов ржаной цельнозерновой муки. Ее обязательно нужно просеять через сито, чтобы обогатить кислородом! По консистенции тесто должно быть, как редкая сметана. Под чутким руководством пекаря все получится! Сергей Шиманский:

Я предлагаю добавить ржаной солод, самый вкусный и ароматный ингредиент. Соли – порядка 15 граммов, но все по вкусу.

Последний аккорд – добавляем 500 граммов пшеничной муки и усердно все перемешиваем. Кстати, наши предки были находчивыми! Если не хватало зерна, могли использовать картошку.

А чтобы все ингредиенты подружились между собой, придется немного попотеть.

Кленовые листья – отличный пергамент! В ход у наших прабабушек также шли дубовые и капустные листья. Золотистые хрустящие корочки гарантированы! Фаворит всех туристов –луковый хлеб. Ароматный, и пикантный! Сластены оценят варианты с сухофруктами, орехами и медом.