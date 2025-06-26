Как идёт подготовка к отопительному сезону в Минске? Рассказали в ЖКХ

Первая половина года спешит уже к своему завершению, и в эту летнюю пору хороший хозяин уже готовится к зиме. Как это происходит в масштабах большого города, узнали у гостьи.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Дубель, заместитель директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам КУП «ЖКХ № 2 Фрунзенского района г. Минска».

Александр Стасевич, ведущий:

Елена, холодное лето, по крайней мере, первого месяца заставляет нас задуматься о том, будет ли тепло зимой, как идет подготовка к зимнему сезону?