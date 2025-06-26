Как идёт подготовка к отопительному сезону в Минске? Рассказали в ЖКХ

Первая половина года спешит уже к своему завершению, и в эту летнюю пору хороший хозяин уже готовится к зиме. Как это происходит в масштабах большого города, узнали у гостьи.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Дубель, заместитель директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам КУП «ЖКХ № 2 Фрунзенского района г. Минска».
Александр Стасевич, ведущий:
Елена, холодное лето, по крайней мере, первого месяца заставляет нас задуматься о том, будет ли тепло зимой, как идет подготовка к зимнему сезону?
Елена Дубель, заместитель директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам КУП «ЖКХ № 2 Фрунзенского района г. Минска»:
Ежегодно все обслуживающие организации города Минска и не только города Минска, Республики Беларусь, независимо от формы собственности: ЖКХ либо же товарищества собственников, готовят жилые дома к отопительному сезону. Условно данную подготовку можно разделить на два этапа. Первый этап более масштабный, более объемный. Это выполнение организационно-технических мероприятий. Выполняется опрессовка системы отопления, гидропневматическая промывка системы отопления, ремонт электрооборудования. Проводится ремонт водоподогревателей, замена систем автоматического регулирования, ремонт или же замена (если не ремонтопригодные) насосов. Идет глобальный комплекс. Наряду с этими работами мы выполняем работы и по ремонту конструктивных элементов зданий.
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