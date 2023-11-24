Как и на что распределяется городской бюджет? Поговорили с Игорем Русакевичем

Все ближе новый календарный год, с ним уже связаны планы на будущее. Однако все наши желания не могут не соотноситься с финансовыми возможностями. Важнейшим документом, определяющим перспективы развития столицы, является ее бюджет, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ». Заглянем в городской кошелек и узнаем, как и кем он наполняется? Выясним, в какой степени комфорт городской жизни зависит от наших трудовых усилий? Нужны ли минчанам новые дорогостоящие спортивные комплексы? Наталья Надольская, СТВ:

Физкультурно-оздоровительные комплексы на улицах Янки Лучины и Казимировской весьма дорогостоящие. Они, правда, нужны?

Игорь Русакевич, депутат Минского городского Совета депутатов, председатель комиссии по экономическому развитию, финансам и бюджету Мингорсовета:

У нас мода на ЗОЖ. Мода рождает спрос на ЗОЖ. И хорошо, что наши люди хотят плавать, ходить в тренажерный зал, ездить на велосипедах. Мы обязаны потребности наших людей удовлетворять строительством современных комплексов. ФОК в Лошице все-таки достроят! Рассказываем, как этот вопрос решил Мингорисполком – подробности здесь. Наталья Надольская:

Город взял на себя обязательства достроить эти комплексы. То есть они не стали долгостроями. Игорь Русакевич:

Крайне неприятно, когда в районе стоит долгострой. В таких ситуациях город их достраивает, чтобы жителям района было комфортно. Наталья Надольская:

Как оперативно найти средства на то, чтобы их достроить?

Игорь Русакевич:

Оперативно – очень сложно. Система планирования предусматривает планирование на годы вперед. Срочно – это только из резервного фонда, это в основном для аварийных ситуаций. Депутат Мингорсовета рассказал, как утверждается бюджет Минска – подробности здесь. Как происходит обсуждение бюджета Минска? Наталья Надольская:

Когда появляется рабочий проект бюджета города, как вы его обсуждаете? Почему почти на каждой сессии вносятся изменения в бюджет? Откуда поступают дополнительные средства? Бюджет формируется с профицитом или дефицитом? Игорь Русакевич:

Разработчик бюджета – Мингорисполком. Но тот, кто разрабатывает, не утверждает. А утверждаем мы – депутаты. Мы находим консенсус, это дискуссия профессионалов, чтобы достигнуть сбалансированного результата. Есть ли в бюджете Минска неприкосновенный запас – подробности здесь. Какая сфера требует дополнительного финансирования в городе?

Наталья Надольская:

Когда у минчан спросили, какая сфера, на их взгляд, нуждается в дополнительном финансировании, они ответили, что ЖКХ. Игорь Русакевич:

К сожалению, люди считают, что денег хватает на все и все можно решить моментально. Капремонт домов – это тоже определенный план, мы не можем сделать капитальный ремонт всех домов одновременно. Как планируют расходы в социальной сфере? Наталья Надольская:

Социальная сфера – самая крупная часть расходов. Социалка – самая сложная сфера при планировании расходов? Игорь Русакевич:

Наши достижения – бесплатное здравоохранение, бесплатное образование, бесплатная социальная поддержка нуждающихся. Что значит бесплатное? Это наши налоги, которые мы платим. За счет этих налогов финансируются эти сферы. Это очень важное достижение. Инвестиционная программа Минска Наталья Надольская:

Как происходит наращивание инвестиционной емкости бюджета?

Игорь Русакевич:

Есть второй документ, который известен как инвестиционная программа Минска. Это практически и есть наша инвестиционная составляющая. Это капитальное строительство школ, новых медучреждений. Город строит много инженерных сетей под жилую застройку. Здесь же и программа перевода Минска на подземные источники питьевой воды. Что такое госпрограммы и почему важен комплексный подход? Наталья Надольская:

Что такое госпрограммы и почему важен комплексный подход? Игорь Русакевич:

Основная суть программы, с точки зрения финансов, чтобы деньги были выделены на реализацию программы не только в этом году, а чтобы деньги были запланированы на пять лет. Из городского бюджета выделяется финансирование на 19 различных программ. Будут ли обновлены социально значимые объекты в 2024 году? Наталья Надольская:

Будут ли и дальше обновляться социально значимые объекты в текущем и следующем году?

Игорь Русакевич:

Только по вводным объектам этого года – это 60 объектов по капремонту и модернизации. Программа следующего года – еще 60 объектов, на которые уже выделены деньги. Предполагаются ли сокращения расходов в городском бюджете? Наталья Надольская:

В стране взят курс на экономию бюджетных средств. Предполагается ли сокращение расходов в городском бюджете? Игорь Русакевич:

У бюджетников есть примета, мы не любим говорить о будущем бюджете, пока он не утвержден. Программа экономии средств – это не отбирание денег у кого-то в следующем году, это подходы более эффективного использования денег. Какие крупные проекты получилось осуществить? Наталья Надольская:

Поговорим о наказах ваших избирателей. С чем они связаны? Какие крупные проекты получилось осуществить?