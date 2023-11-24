Депутат Мингорсовета рассказал, как утверждается бюджет Минска

Все ближе новый календарный год, с ним уже связаны планы на будущее. Однако все наши желания не могут не соотноситься с финансовыми возможностями. Важнейшим документом, определяющим перспективы развития столицы, является ее бюджет, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ». Заглянем в городской кошелек и узнаем, как и кем он наполняется? Выясним, в какой степени комфорт городской жизни зависит от наших трудовых усилий?

Игорь Русакевич, депутат Минского городского Совета депутатов, председатель комиссии по экономическому развитию, финансам и бюджету Мингорсовета:

Бюджет Минска – это составная часть консолидированного республиканского бюджета. Основные макроэкономические параметры для бюджета Минска мы получаем из макроуровня, из республиканского бюджета, со стороны районных администраций, со стороны профильных управлений города идет свое видение, что они считают наиболее актуальным для реализации в следующем году и в перспективе на три года. На все денег не хватает, иначе мы бы все сделали за один год. Минск живет по средствам. Мы можем в течение года потратить только то, что за год заработали.