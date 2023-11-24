Есть ли в бюджете Минска неприкосновенный запас?

Все ближе новый календарный год, с ним уже связаны планы на будущее. Однако все наши желания не могут не соотноситься с финансовыми возможностями. Важнейшим документом, определяющим перспективы развития столицы, является ее бюджет, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ». Заглянем в городской кошелек и узнаем, как и кем он наполняется? Выясним, в какой степени комфорт городской жизни зависит от наших трудовых усилий?

Депутат Мингорсовета рассказал, как утверждается бюджет Минска – подробности здесь.

Наталья Надольская, СТВ:

Есть ли в городском бюджете неприкосновенный запас? Деньги, которые нельзя трогать.