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Есть ли в бюджете Минска неприкосновенный запас?

24 ноября 2023 18:26
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Все ближе новый календарный год, с ним уже связаны планы на будущее. Однако все наши желания не могут не соотноситься с финансовыми возможностями. Важнейшим документом, определяющим перспективы развития столицы, является ее бюджет, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ». Заглянем в городской кошелек и узнаем, как и кем он наполняется? Выясним, в какой степени комфорт городской жизни зависит от наших трудовых усилий?

Депутат Мингорсовета рассказал, как утверждается бюджет Минска – подробности здесь.

Наталья Надольская, СТВ:
Есть ли в городском бюджете неприкосновенный запас? Деньги, которые нельзя трогать.

Есть ли в бюджете Минска неприкосновенный запас? -1

Игорь Русакевич, депутат Минского городского Совета депутатов, председатель комиссии по экономическому развитию, финансам и бюджету Мингорсовета:
Да, резервный фонд. На данный момент он утвержден в размере 2 % от расходов бюджета. Город сам принимает решение об использовании этих 2 %, но ежеквартально идет рассмотрение на комиссии, куда были направлены деньги из резервного форда.

Подробности в видео.

# Бюджет Минска # общество # Игорь Русакевич # Наталья Надольская # Фотофакт

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