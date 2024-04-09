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Как и где зарегистрироваться на ЦТ в 2024-м – подготовили полезную информацию для абитуриентов

09 апреля 2024 17:18
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В Беларуси сегодня стартовала регистрация на централизованное тестирование. Она продлится почти две недели – по 22 апреля включительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Абитуриенты время не теряют, записываются на необходимые для поступления предметы. Предусмотрен как онлайн-формат, так и личный визит.

Репортаж Галины Буро.

Как и где зарегистрироваться на ЦТ в 2024-м – подготовили полезную информацию для абитуриентов-1

С первых минут работы пункта регистрации на централизованное тестирование в БГУ уже многолюдно. В главном вузе страны за один день больше сотни абитуриентов. Специалисты не только принимают документы, но и разъясняют молодежи все нюансы этого года.

Как и где зарегистрироваться на ЦТ в 2024-м – подготовили полезную информацию для абитуриентов-4

Вадим Митенков, начальник центра доуниверситетской подготовки Института дополнительного образования Белорусского госудаственного университета:
В этом году, в отличие от всех предыдущих лет, очень изменились сроки сдачи централизованного тестирования. То есть, в этом году впервые пройдет так, что и централизованный экзамен, и тестирование будут в первых два дня 27 мая и 30 мая. Соответственно, 3 июня и 6 июня будет еще централизованное тестирование. Изменились сроки регистрации. Если раньше регистрация проходила в середине мая, когда-то еще и целый май проходила регистрация, то в этом году с 9 апреля по 22 апреля.

Сколько предметов может сдавать выпускник на ЦТ-2024? Рассказал Вадим Митенков – подробности здесь.

Как и где зарегистрироваться на ЦТ в 2024-м – подготовили полезную информацию для абитуриентов-7

Для регистрации на ЦТ необходим документ удостоверяющий личность. Внести оплату, а это 4 рубля за предмет, можно на месте – через ЕРИП или в банке. Есть новшества. Поскольку выпускники этого года сдают два централизованных экзамена – по белорусскому или русскому языкам, и по одному из профильных предметов – то по второму уже необходимо тестирование. Выпускники прошлых лет поступают без общешкольного централизованного экзамена, потому имеют право зарегистрироваться на три предмета, а не на четыре, как было в прошлом году.

Как и где зарегистрироваться на ЦТ в 2024-м – подготовили полезную информацию для абитуриентов-10

Галина Буро, корреспондент:
Документы можно принести лично, а можно их подать в онлайн-формате на сайте Республиканского института контроля знаний. Это удобно, то есть, два раза не надо приезжать в университет. Но все же один визит придется совершить, чтобы лично забрать свой пропуск на централизованное тестирование.

Как и где зарегистрироваться на ЦТ в 2024-м – подготовили полезную информацию для абитуриентов-13

Регистрироваться на ЦТ можно в любом пункте, необязательно в вузе, куда планирует поступать абитуриент. Но все же, такой визит может стать первым знакомством с учебным заведением. Например, в Гродненском аграрном университете в этом году набор на 11 специальностей – из них две новые под требования рынка труда, они делятся на профили.

Как и где зарегистрироваться на ЦТ в 2024-м – подготовили полезную информацию для абитуриентов-16

Абитуриентам можно и вовсе избежать нервов и стресса в период вступительной кампании. Взять целевое направление и поступить без экзаменов и ЦТ на сельскохозяйственные специальности – балл аттестата необходим не ниже 6. Агропрофессии входят в перечень востребованных экономикой, потому целевиков набирают 70 % от общего количества мест. Ангелина Босак – уроженка Брестского района, уже год учится на агрономическом факультете, и ни разу не пожалела, что взяла целевое направление. Говорит, именно целевики в аграрном вузе – самые обеспеченные студенты. Ведь им сельхозпредприятия обязаны доплачивать к стипендии до 800 рублей.

Как и где зарегистрироваться на ЦТ в 2024-м – подготовили полезную информацию для абитуриентов-19

А если абитуриенты этого года еще сомневаются, какой вариант будет для них хорошим стартом в карьере, можно проконсультироваться со специалистами. Министерство образования запустило горячую линию, где разъяснят все нюансы вступительной кампании. Тянуть с подачей заявки на ЦТ тоже не стоит. Регистрация абитуриентов продлится по 22 апреля включительно. Пункты работают без обеда: в будние дни с 9:00 до 19:00, по субботам с 9 утра до 6 вечера.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Галина Буро # Вадим Митенков

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