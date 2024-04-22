Регистрация на централизованное тестирование завершается 22 апреля

Определиться с предметом и зарегистрироваться на ЦТ. Министерство образования напоминает абитуриентам, что они должны это сделать до 22 апреля включительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последний день сегодня. Пройти регистрацию можно онлайн через личный кабинет на сайте Республиканского института контроля знаний или обратиться лично с паспортом в один из 40 пунктов регистрации на базе учебных заведений в столице, областных и районных центрах. Они работают сегодня с 9:00 до 19:00.