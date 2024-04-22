Прямой эфир

Регистрация на централизованное тестирование завершается 22 апреля

22 апреля 2024 06:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Определиться с предметом и зарегистрироваться на ЦТ. Министерство образования напоминает абитуриентам, что они должны это сделать до 22 апреля включительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регистрация на централизованное тестирование завершается 22 апреля-1

Последний день сегодня. Пройти регистрацию можно онлайн через личный кабинет на сайте Республиканского института контроля знаний или обратиться лично с паспортом в один из 40 пунктов регистрации на базе учебных заведений в столице, областных и районных центрах. Они работают сегодня с 9:00 до 19:00.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Здесь решается судьба страны! Как будет проходить VII созыв ВНС?
21 апреля 2024 18:24

Здесь решается судьба страны! Как будет проходить VII созыв ВНС?

Умный рацион для коров! Как спасти скот от падежа – аграрии выполняют поручения Президента
21 апреля 2024 18:17

Умный рацион для коров! Как спасти скот от падежа – аграрии выполняют поручения Президента

«Безопасности много не бывает!» Ежегодный облёт страны с главой МЧС Беларуси – интервью
21 апреля 2024 18:01

«Безопасности много не бывает!» Ежегодный облёт страны с главой МЧС Беларуси – интервью

Экзамен на краповый берет! Как тренируется белорусский спецназ?
21 апреля 2024 17:40

Экзамен на краповый берет! Как тренируется белорусский спецназ?

8% от всех лицевых счетов по ЖКУ в Беларуси имеют просроченную задолженность – министр ЖКХ
21 апреля 2024 17:38

8% от всех лицевых счетов по ЖКУ в Беларуси имеют просроченную задолженность – министр ЖКХ

Министр ЖКХ рассказал, когда в Беларуси поднимут коммунальные платежи
21 апреля 2024 17:38

Министр ЖКХ рассказал, когда в Беларуси поднимут коммунальные платежи

За 7 лет в Беларуси планируют благоустроить перспективные агрогородки на уровне города
21 апреля 2024 17:38

За 7 лет в Беларуси планируют благоустроить перспективные агрогородки на уровне города

Ямочный ремонт, субсидии и «коммуналка» – вопросы ЖКХ обсудили с министром
21 апреля 2024 17:38

Ямочный ремонт, субсидии и «коммуналка» – вопросы ЖКХ обсудили с министром

В деревне «ловить» нечего? Развеиваем стереотипы о жизни на селе
21 апреля 2024 17:38

В деревне «ловить» нечего? Развеиваем стереотипы о жизни на селе

Сельское хозяйство Беларуси ждёт революция! Основные посылы Президента на большом аграрном совещании
21 апреля 2024 17:37

Сельское хозяйство Беларуси ждёт революция! Основные посылы Президента на большом аграрном совещании

ГПК Беларуси: на границе со странами ЕС за неполные 4 месяца 2024-го зафиксирована гибель 5 беженцев
21 апреля 2024 14:27

ГПК Беларуси: на границе со странами ЕС за неполные 4 месяца 2024-го зафиксирована гибель 5 беженцев

Первый прямой рейс из Архангельска приземлился в аэропорту Минска. В Беларусь прибыла делегация из этого региона
21 апреля 2024 14:02

Первый прямой рейс из Архангельска приземлился в аэропорту Минска. В Беларусь прибыла делегация из этого региона