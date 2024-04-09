ЖКХ и местные жители провели совместный ремонт двора в Дзержинске – как это было и что получилось?
Подключиться к ремонту дворовых территорий. На это нацеливал Президент жителей нашей страны, принимая кадровые решения 11 марта. Инициативу взяли на вооружение в Дзержинске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как жильцы многоэтажки участвуют в благоустройстве двора – репортаж Алины Мычко.
Любой дом начинается со двора. А Год качества – с его ремонта. Этот двор на улице Минская в Дзержинске – не узнать. Горы песка, ямы, блоки бордюров – так он выглядит сейчас. Здесь совсем недавно провели демонтажные работы. Это только первая часть ремонта придомовой территории. Пилотный проект – плод совместных усилий ЖКХ и жителей. Начальный этап завершится в считаные дни.
Павел Лаврусик, главный инженер Дзержинского ЖКХ:
Сейчас, на этой неделе, планируем еще сфрезеровать асфальтобетонные старые покрытия и уже поставляем материал. Дорожный борт уже заведен на объект, завозим тротуарный борт и в среду плитку.
Следующий шаг к новому двору – обновление плитки и бордюров. ЖКХ предоставит необходимые материалы. Остальное – зона ответственности граждан. Для укладки они планируют нанять бригаду специалистов. На плечи жильцов лягут также озеленение, разбивка клумб, покраска различных деталей и некоторые другие работы.
В планах также благоустроить детскую площадку. Жильцы хотят установить специальное ограждение и создать зону отдыха для ребят. Но этот вопрос пока на стадии переговоров. К слову, ремонта двора в планах на ближайшее будущее не было. Но его состояние оставляло желать лучшего. Жильцы пришли в исполком с предложением принять участие, и администрация откликнулась.
Татьяна Богодяж, жительница Дзержинска:
Идея ремонта придомовой территории, на самом деле, у нас зрела уже очень давно. Мы часто об этом задумывались, часто велись у нас переговоры по этому поводу, которые не заканчивались успехом. И вот мы услышали предложение Президента и быстренько взялись за его реализацию.
Самый интересный вопрос – что с ценой? Для определения суммы жители пригласили специалиста, оценили фронт работ, распределили между участниками примерную стоимость. Вышло по 200 рублей с квартиры. Кто-то внес все средства сразу, кто-то воспользовался возможностью рассрочки.
Наталья Пушкаревич, жительница Дзержинска:
Это естественно, это нормально, потому что все услуги теперь дорогие и это можно было не все сразу сдать, можно было по частям, постепенно. Это даже не оговаривалось. Как бы, по мере возможностей и мы сдали сразу с удовольствием. Надо значит надо. Мы же делаем для себя в первую очередь, для наших детей.
Ремонт – дело тонкое, но работы не должны затянуться надолго. Завершить их планируют уже к 9 мая.