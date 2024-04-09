Страшные находки военного времени! Прокуратура обнаружила останки жертв фашистов в Хойникском районе
Останки примерно двух десятков человек найдены в поле около деревни Вить Хойникского района. Поисковые работы в этом месте инициировала прокуратура. По показаниям местных жителей, в годы Великой Отечественной войны каратели устроили там массовый расстрел мирного населения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кем были невинные жертвы фашистского режима выясняла Анна Корольчук.
В сельхозугодьях у деревни Вить в разгаре полевые работы. Правда, вместо аграриев на участке трудятся бойцы 52-го специализированного поискового батальона. Раскопки на этом месте начались неделю назад и первые находки ужасают. На дне ямы – останки нескольких десятков людей, в основном женщин и детей.
Александр Дроздов, первый заместитель прокурора Гомельской области:
Части тазобедренного сустава, пробитые пулей, более точно установит экспертиза, а круглые отверстия однозначно свидетельствуют о том, что человек погиб в результате повреждения, причиненного огнестрельным оружием. Фрагменты детских черепов однозначно. Экспертиза более точно даст.
Среди найденного также монеты, обувь и предметы обихода. Много элементов женских украшений. Их форма и орнамент подтвердили гипотезу прокуратуры. Неизвестное захоронение – это место массовой казни цыганских семей времен Великой Отечественной войны.
Андрей Судом, прокурор Хойникского района:
В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа из архивных источников установлено, что в деревне Вить, ранее называлась деревня Гноево, проходил массовый расстрел местных жителей. С более детальным изучением архивная информация нашла свое подтверждение. В дальнейшем мы выехали и допросили в качестве свидетелей местных жителей, благодаря чему мы могли установить более детальное место расстрела, место захоронения.
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