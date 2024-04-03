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Как группе «Чаровницы» удалось так долго сохранять коллектив? Поговорили с художественным руководителем

03 апреля 2024 09:54
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Есть исторический факт: в ведомостях, отражающих доходы, которые приносили в Белорусские государственные филармонии знаменитые советские ВИА, первую строчку занимали не «Песняры» и не «Верасы». Был еще один коллектив, гремевший по всему СССР. Первый советский girls band, чисто девичья группа «Чаровницы». О том, как удалось сохранить фирменное волшебство на протяжении полувека, поговорили с гостями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Полина Базылева, художественный руководитель ВИА «Чаровницы», и Олег Жуков, поэт-песенник.

Александр Стасевич, ведущий:
На протяжении большого количества лет вам удается сохранять коллектив и радовать зрителей творчеством. Многие коллективы не могу продержаться и пару лет. В чем ваш секрет?

Как группе «Чаровницы» удалось так долго сохранять коллектив? Поговорили с художественным руководителем-1

Полина Базылева, художественный руководитель ВИА «Чаровницы»:
Во-первых, секрет в названии. Наша группа называется «Чаровницы» – это волшебницы, здесь однозначно присутствует волшебство. Наш коллектив выделяется из других коллективов наличием духовой группы. Это наша изюминка.

Александр Стасевич:
Удается отвечать запросу современного зрителя?

Полина Базылева:
Мы делаем реаранжировки, чтобы осовременить, но сильно мы не влезаем в концепцию, потому что основа нашего репертуара должна быть костяком. Мы стараемся быть модными и современными.

Как группе «Чаровницы» удалось так долго сохранять коллектив? Поговорили с художественным руководителем-4

Олег Жуков, поэт-песенник:
И у девочек получается. Раньше был очень крепкий джаз в том составе. Музыканты играли в стилистике 1980-х годов. Но вы не уходите далеко от этого.

Подробности в видео.

# Белорусская музыка # общество # Александр Стасевич # Полина Базылева # Олег Жуков # Екатерина Яцкевич # Александра Каштанова

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