Как группе «Чаровницы» удалось так долго сохранять коллектив? Поговорили с художественным руководителем

Есть исторический факт: в ведомостях, отражающих доходы, которые приносили в Белорусские государственные филармонии знаменитые советские ВИА, первую строчку занимали не «Песняры» и не «Верасы». Был еще один коллектив, гремевший по всему СССР. Первый советский girls band, чисто девичья группа «Чаровницы». О том, как удалось сохранить фирменное волшебство на протяжении полувека, поговорили с гостями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Полина Базылева, художественный руководитель ВИА «Чаровницы», и Олег Жуков, поэт-песенник.

Александр Стасевич, ведущий:

На протяжении большого количества лет вам удается сохранять коллектив и радовать зрителей творчеством. Многие коллективы не могу продержаться и пару лет. В чем ваш секрет?