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В Шереметьево водяной аркой встретили первый самолёт из Бреста

03 апреля 2024 09:01
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Знаковый день для Брестского аэропорта – 3 апреля воздушная гавань открыла прямые регулярные рейсы из областного центра в Москву. В аэропорту Шереметьево первый самолет встретили водяной аркой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Шереметьево водяной аркой встретили первый самолёт из Бреста-1

Полеты в российскую столицу и обратно будут выполняться дважды в неделю – по средам и субботам, время в пути на воздушном судне Embraer-175 занимает 1 час 45 минут. Аэропорт Бреста в полном объеме готов к обслуживанию и приему воздушных судов такого типа. Переподготовку прошли инженерно-технический и персонал авиационной безопасности, а также работники участка, который занимается регистрацией и обслуживанием пассажиров. В их числе сегодня госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и гендиректор студии «Военфильм», народный артист России Игорь Угольников. Они прибудут в Брест из Москвы новым авиарейсом, чтобы принять участие в мероприятиях в рамках столетия белорусского кинематографа и векового юбилея основания киностудии «Мосфильм».

# Авиасообщение # общество

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