В Шереметьево водяной аркой встретили первый самолёт из Бреста

Полеты в российскую столицу и обратно будут выполняться дважды в неделю – по средам и субботам, время в пути на воздушном судне Embraer-175 занимает 1 час 45 минут. Аэропорт Бреста в полном объеме готов к обслуживанию и приему воздушных судов такого типа. Переподготовку прошли инженерно-технический и персонал авиационной безопасности, а также работники участка, который занимается регистрацией и обслуживанием пассажиров. В их числе сегодня госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и гендиректор студии «Военфильм», народный артист России Игорь Угольников. Они прибудут в Брест из Москвы новым авиарейсом, чтобы принять участие в мероприятиях в рамках столетия белорусского кинематографа и векового юбилея основания киностудии «Мосфильм».