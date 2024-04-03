В Баку открылись Дни белорусской культуры – что в программе?

Лучшие картины отечественного кинематографа демонстрируют и в Баку. Там открылись Дни белорусской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зрителей ждут показы документальных и художественных лент, снятых за прошедшие три года на киностудии «Беларусьфильм», которая в 2024 году отмечает свое столетие. Уже состоялся показ документальной ленты «Перезвон». Она повествует о трагических событиях Великой Отечественной войны.

Юрий Алексей генеральный директор киностудии «Беларусьфильм»:

Мы хотим поделиться своей частичкой где-то боли и подвига. Чтобы наша братская республика Азербайджан тоже видела, как белорусы увековечивают память защитников Отечества. Ну, и не забывают такие события. У нас достигнуты переговоры с моими коллегами из Азербайджана. Мы наметили ряд совместных мероприятий. Также мы предложили провести Дни кино Азербайджанской республики у нас в Беларуси.

Дни культуры Беларуси в Азербайджане продолжаются до 4 апреля. Вниманию посетителей выставка картин наших художников, мастер-классы по народным промыслам и концертная программа.