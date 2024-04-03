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Цены ниже, чем в магазинах – в Минске проходит выставка-ярмарка «Модный базар»

03 апреля 2024 08:47
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Товары отечественных и российских производителей, сельскохозяйственная продукция, изделия ремесленников и предметы быта. На площадке у Дворца культуры железнодорожников проходит выставка-ярмарка «Модный базар», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Цены ниже, чем в магазинах – в Минске проходит выставка-ярмарка «Модный базар»-1

Свою продукцию представили порядка 40 торговых точек. Здесь можно найти одежду, мед, текстиль и обувь. Также большой выбор консервированной продукции. Есть даже мясо медведя и оленя. По некоторым позициям цены ниже, чем в магазинах. Ярмарка проводится порядка 10 лет и пользуется большой популярностью у минчан.

Цены ниже, чем в магазинах – в Минске проходит выставка-ярмарка «Модный базар»-4

Жанна Корень:
Очень здорово! Далеко ехать не надо – все на месте. Цены нормальные, продавцы очень приветливые. Покрывало купила такое красивое. То, что необходимо, все здесь есть.

Цены ниже, чем в магазинах – в Минске проходит выставка-ярмарка «Модный базар»-7

Сергей Черник, администратор выставки-ярмарки «Модный базар»:
В первую очередь такие ярмарки проводятся для людей близлежащих районов, чтобы далеко им не надо было ходить. Люди приходят сюда купить что-то вкусненькое, что-то нарядное, пообщаться между собой. Очень много людей приходит сюда как на праздник. Здесь есть и фермеры, и юридические лица.

Цены ниже, чем в магазинах – в Минске проходит выставка-ярмарка «Модный базар»-10

Торговая площадка будет работать ежедневно до 7 апреля включительно. Покупателей ждут с 10:00 и до 19:00. Затем выставка-ярмарка возобновит свою работу 20 апреля.

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# Реклама # общество

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