Цены ниже, чем в магазинах – в Минске проходит выставка-ярмарка «Модный базар»

Товары отечественных и российских производителей, сельскохозяйственная продукция, изделия ремесленников и предметы быта. На площадке у Дворца культуры железнодорожников проходит выставка-ярмарка «Модный базар», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Свою продукцию представили порядка 40 торговых точек. Здесь можно найти одежду, мед, текстиль и обувь. Также большой выбор консервированной продукции. Есть даже мясо медведя и оленя. По некоторым позициям цены ниже, чем в магазинах. Ярмарка проводится порядка 10 лет и пользуется большой популярностью у минчан.

Жанна Корень:

Очень здорово! Далеко ехать не надо – все на месте. Цены нормальные, продавцы очень приветливые. Покрывало купила такое красивое. То, что необходимо, все здесь есть.

Сергей Черник, администратор выставки-ярмарки «Модный базар»:

В первую очередь такие ярмарки проводятся для людей близлежащих районов, чтобы далеко им не надо было ходить. Люди приходят сюда купить что-то вкусненькое, что-то нарядное, пообщаться между собой. Очень много людей приходит сюда как на праздник. Здесь есть и фермеры, и юридические лица.